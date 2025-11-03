سردار عابد:
امنیت آبی تهران بخشی از امنیت ملی کشور است
فرمانده قرارگاه خاتمالانبیاء با اشاره به افتتاح پروژه انتقال آب از سد طالقان به تصفیهخانههای تهران و البرز گفت:امنیت آبی تهران بخشی از امنیت ملی کشور است و فرزندان ملت در قرارگاه خاتم نشان دادند که میتوانند در سختترین شرایط، مأموریتهای حیاتی کشور را با دقت و سرعت به سرانجام برسانند.
به گزارش ایلنا، پروژه انتقال آب از سد طالقان به تصفیهخانههای تهران و البرز توسط قرارگاه خاتم الانبیاء به اجرا رسید و امروز با فرمان رییس جمهوری به افتتاح رسید.
این طرح که با هدف انتقال سالانه ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب آشامیدنی از آبگیر زیاران به استانهای البرز و تهران طراحی شده، نقشی کلیدی در تأمین پایدار آب سه میلیون نفر از ساکنان دو استان دارد. این پروژه عظیم، با ارزش سرمایهگذاری بیش از ۷۶۷۰ میلیارد تومان و به طول ۶۲ کیلومتر اجرا شد.
این پروژه از اسفند ۱۴۰۱ آغاز شد، اما به دلیل کندی پیشرفت بخش خصوصی، وزارت نیرو در مهرماه ۱۴۰۳ از قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) درخواست ورود جهادی کرد.
به گفته سردار عبدالرضا عابد، فرمانده قرارگاه خاتمالانبیاء (ص)، «کار در شرایطی آغاز شد که زمان اندکی تا موعد بهرهبرداری باقی بود، اما با بسیج ظرفیتهای مهندسی، ماشینآلات و نیروی انسانی در سه شیفت کاری، مسیر ۴۰ کیلومتری خط انتقال در کوتاهترین زمان ممکن تکمیل شد.»
طبق گفته محمد رستمی، مدیرعامل هلدینگ تخصصی نیرو قرارگاه خاتمالانبیاء (ص)، اجرای این پروژه با ثبت چندین رکورد ملی همراه بوده است از جمله لولهگذاری روزانه ۶۸۴ متر در محیط شهری، بتنریزی ماهانه ۲۰ هزار مترمکعب در مرداد ۱۴۰۴، ساخت مخزن ۵ هزار مترمکعبی در مدت تنها دو ماه و آباندازی در طول ۳۲ کیلومتر لوله طی ۱۰ روز.
او میگوید: این رکوردها حاصل همافزایی نیروهای فنی، روحیه جهادی و مدیریت میدانی دقیق است. هدف ما فقط اجرای پروژه نبود؛ ما آمده بودیم بحران آب را در قلب کشور حل کنیم.
این پروژه یکی از پیچیدهترین پروژههای عمرانی کشور از نظر مدیریت ذینفعان و شرایط جغرافیایی بود. مسیر عبور خط انتقال از مناطق مسکونی و نظامی، نیازمند هماهنگی گسترده و رفع سریع معارضات بود.
در این طرح بیش از ۷۵ هزار مترمکعب بتنریزی، ۳ هزار تن آرماتوربندی و ۳۱۰ متر حفاری پایپجکینگ انجام شد.
سردار عابد در حاشیه مراسم افتتاح، با تأکید بر اینکه «»، افزود: فرزندان ملت در قرارگاه خاتم نشان دادند که میتوانند در سختترین شرایط، مأموریتهای حیاتی کشور را با دقت و سرعت به سرانجام برسانند. این پروژه صرفاً یک طرح عمرانی نیست؛ بلکه جلوهای از ایمان، دانش و اراده ایرانی است.
به بهرهبرداری رسیدن این پروژه، با ارتقاء ظرفیت آبرسانی ۵۰۰۰ لیتر در ثانیه، تأمین ۲۰ درصد از آب شرب تهران و البرز را ممکن کرد.
از منظر اجتماعی نیز، پروژه موجب اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم، کاهش هدررفت منابع، و افزایش تابآوری در برابر بحرانهای آبی آینده شده است.