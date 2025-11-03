اجرای پلکانی استانداردهای جدید خودرو

به گزارش ایلنا، فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: هر آنچه از قطعات خودرو که مشمول استاندارد اجباری است؛ توسط سازمان ملی استاندارد نمونه برداری می‌شود و اگر مواردی وجود داشته باشد توسط سامانه‌های مربوط به اصالت سنجی که شماره آن ۱۰۰۰۱۵۱۷ است، مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

وی در رابطه با ارتقاء ۸۵ معیار استاندارد اجباری خودرو به معیارهای ۱۲۲ گانه گفت: استانداردهای ۸۵ گانه خودرو در حال حاضر اجباری هستند و اما از آنجایی که استانداردهای مربوط به خودرو در سایر کشورهای جهان مورد تجدید نظر قرار گرفته در کشور ما نیز تعداد استانداردهای به ۱۲۲ معیار ارتقا یافته که اجرای آن منوط به سیاست‌گذاری است و رایزنی‌ها با وزارت صمت به عمل آمده و اگر قرار باشد اجرا شود به صورت پلکانی و متناسب با توان تولیدکنندگان و بازار به صورت قدم به قدم پیگیری و اجرا خواهد شد.

رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه خاطرنشان کرد: استانداردسازی ۱۰۰۰ قطعه مربوط به خودرو از سال‌های گذشته در دستور کار سازمان استاندارد قرار داشته که حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ قطعه استانداردسازی شده و حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ قطعه نیز در دستور کار است.

انصاری خاطرنشان کرد: اگر قطعه سازان به هر روشی کیفیت مواد اولیه خود را کاهش دهند مشخص می‌شود؛ چراکه در آزمون قطعات و نمونه‌ها می‌توان سطح کیفی مواد اولیه قطعات را ارزیابی کرد.

وی در پایان در رابطه با موضوع آلایندگی خودروها گفت: در رابطه با آلایندگی خودروها وظیفه‌ای که بر عهده سازمان ملی استاندارد است، تدوین استانداردها و مقررات مربوط به حد مجاز آلاینده‌ها است که در خودروهای بنزینی و دیزلی استانداردهای مربوط به یورو ۵ و یورو ۶ تدوین شده و سازمان محیط زیست نیز وظیفه دارد در بحث آلاینده‌ها نظارت خود را انجام دهد و در کنار آن نظارت‌های سازمان استاندارد نیز وجود دارد که نتایج آن را در اختیار سازمان محیط زیست قرار می‌دهد.

