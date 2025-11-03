آییننامه ۱۶ مادهای ارتقای کیفیت خودرو ابلاغ شد
آییننامه ارتقای کیفیت تولید خودرو با هدف ارتقاء کیفیت، در محصول نهایی و فرآیندهای ساختار زنجیره تولید خودروهای داخلی از سوی دولت ابلاغ شد.
به گزارش ایلنا، چندی پیش وزارت صمت از تصویب آئیننامه اجرایی ارتقا کیفیت تولید خودرو و کاهش مصرف سوخت، بر اساس پیشنهاد وزارت صمت کمیسیونهای تخصصی دولت خبر داد؛ طبق اعلام وزارت صمت، این آئیننامه نخستین سند جامع در زمینه کیفیت خودروهای داخلی به شمار میرود و استانداردهای مرتبط را بهصورت دقیق تعریف میکند.
عزت الله زارعی سخنگوی وزارت صمت در این خصوص گفته بود که این آئیننامه تمامی زنجیره تولید خودرو را در بر میگیرد؛ فرآیند طراحی، قطعهسازی، نوسازی، فروش و خدمات پس از فروش تحت یک نظام ارزیابی مشخص رصد و پایش خواهد شد.
به گفته او، یکی از محورهای مهم این برنامه، شناسنامهدار کردن قطعات داخلی خودرو است؛ چراکه با تنوع تولیدکنندگان قطعات، لازم است مشخص شود هر قطعه توسط کدام واحد ساخته شده تا در صورت بروز نقص فنی یا نیاز به فراخوان، پاسخگویی دقیقتری وجود داشته باشد.
در همین راستا دیروز (۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴) آئیننامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۶) قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، افزایش رضایت مشتریان و ارتقای رقابتپذیری صنعت خودرو در هیئت وزیران تصویب و با امضای محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهوری ابلاغ شد.