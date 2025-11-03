امنیت سایبری باید جزو لاینفک برنامههای تحول دیجیتال باشد
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری با تأکید بر اینکه تحول دیجیتال یک مگاترند جهانی و سفری بلندمدت است، گفت: اگر درک و همراهی لازم در این مسیر شکل نگیرد، ممکن است از جریان تحولات جهانی بازبمانیم. شرکت ملی گاز ایران با باور، برنامهریزی و اقدامهای پایهای، مسیر این تحول را آغاز کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، امید شاکری در رویداد توسعه همکارهای دانشبنیان با هدف تحول دیجیتال اظهار داشت: تحولاتی که در سالهای اخیر در حوزه فناوری رخ داده، شگفتانگیز و قابل تأمل است.
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری با اشاره به اینکه تحول دیجیتال یکی از مگاترندهای اصلی دنیای امروز است، گفت: چهار ویژگی مهم این تحول عبارتاند از جهانشمول بودن، بلندمدت و پایدار بودن، ایجاد تغییرات بنیادین و تأثیرگذاری بر سایر حوزهها. این تحول نهتنها حوزههای صنعتی، بلکه تمام جوامع را در بر میگیرد و موتور محرک سایر تحولات محسوب میشود.
شاکری بیان کرد: پیشبینیها نشان میدهد دوره تحول دیجیتال بین ۳۰ تا ۵۰ سال ادامه خواهد داشت و ما تازه در ابتدای این مسیر هستیم، بنابراین باید از اکنون برای همراهی با این موج آماده شویم.
وی افزود: تحول دیجیتال همزمان با دو ترند بزرگ دیگر در حال وقوع است؛ گذار انرژی و شهرنشینی فزاینده، این سه روند در کنار هم مثلثی را تشکیل میدهند که تحول دیجیتال در مرکز آن، نقش مغز مدیریت سیستم انرژیهای آینده را بهعهده دارد.
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری تأکید کرد: هرچه تمرکز دادهها و دیجیتالسازی افزایش یابد، آسیبپذیری سایبری نیز بیشتر میشود، بنابراین امنیت سایبری باید جزو لاینفک برنامههای تحول دیجیتال باشد، بهویژه برای ما که در معرض تهدیدهای بیشتری نسبت به سایر کشورها قرار داریم.
شاکری ادامه داد: این موضوع جهانی است و کشورها همگی با چالش حملات سایبری و بدافزارها مواجهاند، اما ما باید از همان ابتدای مسیر، امنیت را در کنار تحول دیجیتال پیش ببریم.
وی با اشاره به مشورتی که با هوش مصنوعی درباره اجرای تحول دیجیتال در صنعت گاز انجام داده است، گفت: این سامانه چند توصیه کلیدی شامل ایجاد باور در ذهن کارکنان و مدیران، ارزیابی وضع موجود از طریق اسکن دیجیتال سازمان، تدوین نقشه داراییهای دیجیتال و ارزیابی بلوغ دیجیتال و شناسایی فرصتهای زودبازده و انتخاب پروژههای پایلوت کوچک با مقاومت کم ارائه کرده که بسیار نزدیک به واقعیت است.
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری با بیان اینکه شروع از پروژههای کوچک و کمریسک سبب میشود اعتماد و فرهنگ سازمانی در مسیر تحول شکل بگیرد و شکستهای اولیه به باورها لطمه نزند، تصریح کرد: برای موفقیت در این مسیر باید فرهنگ یادگیری، نوآوری و پذیرش تغییر را در سازمان تقویت کنیم. همانطور که در آموزش، استاد ابتدا با مسئله آسانتر شروع میکند تا ذهن آماده حل مسائل دشوارتر شود، ما نیز باید از پروژههای کوچک آغاز کنیم تا بلوغ سازمانی لازم برای گامهای بزرگتر فراهم شود.
شاکری اظهار داشت: در حال حاضر با حضور و نگاه حمایتی محسن پاکنژاد، وزیر نفت و سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، فضای بسیار مناسبی برای حرکت به سوی نوآوری و تحول دیجیتال فراهم شده است. توصیه همیشگی وزیر این است که باید در حوزه کاری خود نوآوری داشته باشیم.
وی افزود: اقدامهای خوبی در سطح شرکت ملی گاز و سایر شرکتهای اصلی وزارت نفت آغاز شده و مراکز داده ملی برای توسعه فناوری و نوآوری در حال تقویت هستند. سند جامع تحول دیجیتال نیز ابلاغ شده و چهار شرکت اصلی مکلف شدهاند نقشه راه خود را در این حوزه تدوین کنند.
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری گفت: تحول دیجیتال پروژهای مقطعی نیست، بلکه سفری بلندمدت است که تازه آغاز کردهایم و باید با استمرار، برنامهریزی و همت جمعی ادامه یابد تا به نتیجه برسد.
شاکری با اشاره به توصیه پایانی هوش مصنوعی گفت: شروع تحول دیجیتال در شرکت ملی گاز یک سفر است؛ با آغاز از نقاط درد واقعی، انتخاب پروژههای کوچک و اثباتشونده و ایجاد فرهنگ یادگیری و نوآوری میتوانیم این مسیر پرچالش اما پرسود را با موفقیت طی کنیم و به نتایج درخشان دست یابیم.