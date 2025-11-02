خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در هفت ماهه نخست سال جاری صورت گرفت؛

افزایش 208 درصدی صدور اعتبارات اسنادی داخلی توسط بانک کشاورزی

افزایش 208 درصدی صدور اعتبارات اسنادی داخلی توسط بانک کشاورزی
کد خبر : 1708418
لینک کوتاه کپی شد.

مبلغ اعتبارات اسنادی داخلی (ریالی) صادر شده توسط بانک کشاورزی تا پایان مهرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از 208 درصد افزایش یافت.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک در حالی طی هفت ماهه ابتدایی سال جاری 51 هزار و 439 میلیارد ریال اعتبارات اسنادی داخلی صادر کرده است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 16 هزار و 660 میلیارد ریال به ثبت رسیده بود.

در این مدت تعداد اعتبارات اسنادی صادر شده نیز با افزایش 65 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 171 فقره به 282 فقره رسیده است.

بر اساس این گزارش، اعتبار اسنادی داخلی (LC) ابزاری مالی است که در آن بانک، به درخواست خریدار، تعهد می‌کند مبلغ معامله را در صورت ارائه اسناد مطابق با شرایط از سوی فروشنده، پرداخت کند. این سازوکار با تضمین پرداخت برای فروشنده و اطمینان از دریافت کالا یا خدمات برای خریدار، ریسک‌های تجاری را برای طرفین معامله کاهش می‌دهد و به عنوان جایگزینی برای پرداخت‌های نقدی، به مدیریت نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی کمک می‌کند. این ابزار در تسهیل مبادلات داخلی، به ویژه در معاملات بزرگ و زنجیره‌های تأمین مواد اولیه و کالاهای ساخته شده، کاربرد دارد.

این گزارش می‌افزاید: بانک کشاورزی به عنوان یک بانک تخصصی در حوزه کشاورزی، علاوه بر ارائه خدمات عمومی بانکی، وظایفی چون تأمین مالی بخش کشاورزی، حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی و توسعه مکانیزاسیون را بر عهده دارد و افزایش صدور اعتبارات اسنادی توسط این بانک نشان‌دهنده افزایش حجم معاملات و فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مرتبط با حوزه فعالیت آن است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ