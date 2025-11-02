در هفت ماهه نخست سال جاری صورت گرفت؛
افزایش 208 درصدی صدور اعتبارات اسنادی داخلی توسط بانک کشاورزی
مبلغ اعتبارات اسنادی داخلی (ریالی) صادر شده توسط بانک کشاورزی تا پایان مهرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از 208 درصد افزایش یافت.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک در حالی طی هفت ماهه ابتدایی سال جاری 51 هزار و 439 میلیارد ریال اعتبارات اسنادی داخلی صادر کرده است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 16 هزار و 660 میلیارد ریال به ثبت رسیده بود.
در این مدت تعداد اعتبارات اسنادی صادر شده نیز با افزایش 65 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 171 فقره به 282 فقره رسیده است.
بر اساس این گزارش، اعتبار اسنادی داخلی (LC) ابزاری مالی است که در آن بانک، به درخواست خریدار، تعهد میکند مبلغ معامله را در صورت ارائه اسناد مطابق با شرایط از سوی فروشنده، پرداخت کند. این سازوکار با تضمین پرداخت برای فروشنده و اطمینان از دریافت کالا یا خدمات برای خریدار، ریسکهای تجاری را برای طرفین معامله کاهش میدهد و به عنوان جایگزینی برای پرداختهای نقدی، به مدیریت نقدینگی بنگاههای اقتصادی کمک میکند. این ابزار در تسهیل مبادلات داخلی، به ویژه در معاملات بزرگ و زنجیرههای تأمین مواد اولیه و کالاهای ساخته شده، کاربرد دارد.
این گزارش میافزاید: بانک کشاورزی به عنوان یک بانک تخصصی در حوزه کشاورزی، علاوه بر ارائه خدمات عمومی بانکی، وظایفی چون تأمین مالی بخش کشاورزی، حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی و توسعه مکانیزاسیون را بر عهده دارد و افزایش صدور اعتبارات اسنادی توسط این بانک نشاندهنده افزایش حجم معاملات و فعالیتهای اقتصادی در بخشهای مرتبط با حوزه فعالیت آن است.