به گزارش ایلنا، حسن سالاریه افزود: همه تلاش ما این است که پرتاب همزمان این سه ماهواره اواخر پاییز یا اوایل زمستان انجام شود، اما امکان دارد تغییراتی در این زمان صورت گیرد.

وی این اتفاق را برای کشور بسیار مهم تلقی کرد و گفت: سه مجموعه متفاوت دانشگاهی، بخش خصوصی و بخش دولتی با این اتفاق ماهواره سنجشی خود را در مدار قرار می‌دهند که برای کشور ظرفیت بسیار مهمی هم به جهت توسعه فناوری‌های ماهواره و هم به لحاظ حضور ماهواره‌های متعدد ما محسوب می‌شود که این ماهواره‌های متعدد می‌توانند در مدار، خدمات سنجش از دور ارائه دهند.

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: البته ما مرحله آزمایش در مدار و تثبیت فناوری را در برنامه داریم که انجام آن مهم است و تا این لحظه اتفاقات خوبی برای ماهواره‌های ما افتاده و بخش خوبی از تثبیت فناوری انجام شده است.

وی گفت: ماهواره ناهید ۲ هم که بخش عمده‌ای از زیر سیستم هایش با موفقیت آزمایش شده عملیات خوبی داشته و نمونه دوم این ماهواره هم آماده پرتاب است که با پرتابگر داخلی انجام می‌شود.

سالاریه در حوزه منظومه شهید سلیمانی هم گفت: این منظومه شامل قریب ۲۰ ماهواره است که که با قراردادی میان بخش دولتی و خصوصی در حال ساخت است و نمونه‌های آزمایشی آن در حال آماده سازی است و طبق برنامه ریزی تلاش داریم پرتاب آزمایشی این منظومه هم همین امسال اتفاق بیفتد.

وی گفت: بنابراین تا پایان سال پرتاب‌های متعددی هم با پرتابگر‌های داخلی و هم خارجی داریم که شامل ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی است و مثلاً ماهواره ناهید ۲ ماهواره‌ای مخابراتی و ویژه باند KU و منظومه شهید سلیمانی هم مجموعه‌ای مخابراتی در باریک باند است که برای خدمات اینترنت اشیا استفاده می‌شود.

رئیس سازمان فضایی ایران درباره ماهواره‌های در حال ساخت هم گفت: تعداد این ماهواره‌ها متعدد است که تا آخر سال باید رونمایی شود و مهم‌ترین اتفاق، رونمایی از نخستین ماهواره راداری ایرانی است که همه تلاشمان این است که در روز فناوری فضایی رونمایی شود.

وی گفت: این اقدام در حوزه فناوری‌های پیشرفته و پیچیده ماهواره است و هدف گذاری ما تا پایان ۱۴۰۴ است، اما امکان دارد به هر علتی یکی دو ماه در جابجایی در رونمایی از ماهواره راد (یک) داشته باشیم و البته نمونه دوم هم تحت عنوان راد ۲ با قابلیت‌های پیشرفته‌تر توسط پژوهشگاه فضایی ایران در حال ساخت است.

