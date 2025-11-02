تمرکز بر نوآوری و فولاد سبز در بیست‌ و هفتمین نمایشگاه تخصصی فولاد

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیست‌وهفتمین سمپوزیوم و نمایشگاه بین‌المللی فولاد ایران با شعار «فولاد هوشمند، تولید سبز و آینده پایدار» طی سه روز از ششم تا هشتم آبان ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌ها و نمایشگاه‌های بین‌المللی جزیره کیش برگزار شد.

در این رویداد بیش از ۲۳۵ شرکت داخلی و ۱۵ شرکت خارجی از کشورهای آلمان، ایتالیا، ترکیه، چین و دیگر کشورها تازه‌ترین دستاوردهای خود را در حوزه تولید، تجهیزات، فناوری و نوآوری‌های زیست‌محیطی صنعت فولاد به نمایش گذاشتند.

امسال سمپوزیوم فولاد با حضور فعال شرکت‌های بزرگ فولادی کشور از جمله فولاد مبارکه، فولاد هرمزگان، فولاد خوزستان، فولاد سنگان و گهرزمین همراه بود و نشست‌های تخصصی متعددی در زمینه هوش مصنوعی در فولاد، فولاد سبز، زنجیره تأمین، صادرات و فناوری‌های آینده برگزار شد.

کارشناسان و فعالان صنعت فولاد، این نمایشگاه را فرصتی ارزشمند برای هم‌افزایی، تبادل تجربیات و ترسیم مسیر توسعه پایدار صنعت فولاد ایران ارزیابی کردند.

حضور فعال برندهای مطرح داخلی و خارجی

نمایشگاه و سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴ در فضایی به وسعت حدود ۲۳ هزار مترمربع در جزیره کیش برگزار شد و با حضور پررنگ بیش از ۲۳۵ شرکت داخلی و ۱۵ شرکت خارجی در قالب نزدیک به ۱۸۰ غرفه تخصصی همراه بود.

در این رویداد، بزرگ‌ترین مجموعه‌های فولادی کشور از جمله گروه فولاد مبارکه، فولاد هرمزگان جنوب، فولاد خوزستان، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، فولاد اکسین، فولاد سنگان، گهرزمین، ایمپاسکو و ده‌ها شرکت تأمین‌کننده و سازنده داخلی حضور داشتند.

همچنین چند شرکت خارجی از کشورهای آلمان، ایتالیا، ترکیه و چین در بخش بین‌الملل این نمایشگاه شرکت کردند تا تازه‌ترین فناوری‌ها و همکاری‌های خود را در زمینه توسعه زنجیره فولاد ایران به نمایش بگذارند.

از جمله شرکت‌های فولادی مطرح داخلی می‌توان به گروه فولاد مبارکه اصفهان، فولاد هرمزگان، فولاد خوزستان، فولاد سنگان، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، فولاد اکسین خوزستان، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، فولاد سبا، فولاد کاوه جنوب کیش، فولاد شاهرود، فولاد بافق، فولاد خراسان و شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر اشاره کرد در کنار این مجموعه‌ها، ده‌ها شرکت تأمین‌کننده تجهیزات، سازندگان قطعات، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های صنعتی نیز حضور داشتند.

در بخش بین‌الملل نمایشگاه نیز، شرکت‌هایی از آلمان، ایتالیا، ترکیه و چین از جمله SMS Group و Danieli (ایتالیا)، Primetals Technologies (آلمان) و Ansteel و Baosteel (چین) به معرفی تازه‌ترین فناوری‌ها و فرصت‌های همکاری در حوزه تجهیزات، نورد، تولید و بهره‌وری صنعتی پرداختند.

رویدادها و نشست‌ها؛ پنل‌های تخصصی فولاد مبارکه

در حاشیه این نمایشگاه تخصصی، برنامه‌ها و رویدادهایی شکل گرفت که برای آینده صنعت فولاد کشور می‌تواند مفید و کارگشا باشد. مهم‌ترین رویدادهای نمایشگاه بیست و هفتم فولاد در جزیره کیش به شرح زیر است:

همکاری فولاد هرمزگان و صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر مبارکه

در حاشیه سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴، تفاهم‌نامه‌ای میان فولاد هرمزگان و صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه امضا شد تا زمینه توسعه نوآوری، توانمندسازی فناورانه، تولید مواد پیشرفته و شکل‌گیری اکوسیستم نوآوری در منطقه هرمزگان فراهم شود. محورهای همکاری شامل پایداری کارکردی، تحول دیجیتال و بومی‌سازی فناوری است.

تفاهم‌نامه ساخت نمونه نیمه‌صنعتی استحصال آب از هوای خروجی برج‌های خنک‌کننده فولاد غدیر نی‌ریز

در یکی از برجسته‌ترین تفاهم‌‌نامه‌ها، شرکت فولاد غدیر نی‌ریز و دانشگاه شیراز به توافق رسیدند تا نمونه نیمه‌صنعتی سیستم «توری ابر آب‌گریز» را طراحی کنند که قادر است از هوای خروجی برج‌های خنک‌کننده به میزان قابل توجهی آب استخراج کند. برآورد می‌شود این طرح بتواند حداقل ۴۰ درصد بخار ، هوای مرطوب خروجی را به آب بازیافتی تبدیل کند و سالانه تولید حدود ۳۰۰ هزار متر مکعب آب را امکان‌پذیر سازد.

نخستین سالگرد راه‌اندازی مجتمع گندله‌سازی بهاباد

همزمان با برگزاری نمایشگاه، مجتمع گندله‌سازی بهاباد زیرمجموعه شرکت آهن و فولاد غدیر، جشن یک‌سالگی بهره‌برداری‌اش را برگزار کرد. مدیرعامل مجموعه اعلام کرد که این مجتمع باعث افزایش چهار میلیون تن ظرفیت تولید گندله کشور شده است.

در این مراسم، اعلام شد که با تلاش‌های مجتمع گندله‌سازی بهاباد، ظرفیت تولید گندله کشور به میزان ۴ میلیون تن افزایش یافته است، خبری نمادین از جهش تولید در زنجیره اولیه صنعت فولاد.

جزئیات پنل‌های تخصصی فولاد مبارکه در کیش

گروه فولاد مبارکه همزمان با برگزاری سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴، چند پنل تخصصی متنوع و محورهای استراتژیک را در پاویون خود در سالن B مرکز نمایشگاه کیش برگزار کرد.

اولین پنل با عنوان «محدودیت انرژی در صنعت فولاد» از ساعت ۱۷:۳۰ روز اول برگزار شد. در این پنل، یاسر حاجی‌حیدری، مدیر ارشد کنترل کیفیت و پایداری فولاد مبارکه و سید امیر طباطبائیان، مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه حضور داشتند.

پس از آن، رونمایی از سامانه‌های "متیل‌مارکت" و "هوش تجاری" توسط گروه فولاد مبارکه انجام شد، این سامانه‌ها مرتبط با فروش خرد و تحلیل داده‌های تجاری داخلی گروه هستند.

پنل بعدی با عنوان «استراتژی نوآورانه گروه فولاد مبارکه و نقش صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه در تحقق آن» در ساعت ۱۹ و با حضور محمدرضا شریفی، سرپرست معاونت استراتژی و توسعه فناوری، و شهرام عباسی، مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه برگزار شد،

همچنین، همان روز پنل «استفاده از گریدهای فولادی استحکام بالا در صنعت ساختمان» از ساعت ۲۰ تا ۲۰:۳۰ برگزار شد.

در روز دوم نمایشگاه (۷ آبان)، دو پنل دیگر در پاویون مبارکه ترتیب داده شد

پنل اول، استراتژی شرکت فولاد و نورد سبا در توسعه سبد محصولات به منظور کمک به محیط زیست با حضور مدیران شرکت فولاد و نورد سبا، قاسم خوشدل‌پور، بهمن خلیلی، آرش حاجی‌پور شکل گرفت

پنل دوم: «اقتصاد قراضه‌محور در صنعت فولاد ایران، چالش‌ها و فرصت‌ها»، با حضور مهدی کویتی‌پور، مدیرعامل هلدینگ آتیه فولاد، مهدی آقازینلی، معاون سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی هلدینگ آتیه فولاد و امیررضا سلیمانی نسب، مدیر سرمایه‌گذاری هلدینگ برگزار شد.

این پنل‌ها با هدف تقویت هم‌افزایی بین توان فنی و مدیریتی، ارائه استراتژی نوین گروه مبارکه، بومی‌سازی دانش، حرکت به سمت تولید پایدار و استفاده از فناوری دیجیتال طراحی شدند. حضور مدیران ارشد، ترکیب موضوعات فنی و راهبردی، و رونمایی سامانه‌های تجاری-فناورانه همگی نشان‌دهنده تأکید مبارکه بر هدایت صنعت فولاد به سمت نوآوری است.

رسانه‌ها در سمپوزیوم: حضور فعال ایلنا به عنوان تنها خبرگزاری صاحب غرفه

در بیست‌وهفتمین سمپوزیوم و نمایشگاه بین‌المللی فولاد ایران در جزیره کیش، جمعی از رسانه‌های تخصصی و اقتصادی کشور حضور چشمگیر داشتند. خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به‌عنوان تنها خبرگزاری دارای غرفه مستقل، با پوشش لحظه‌ای نشست‌ها، پنل‌ها، تفاهم‌نامه‌ها و گفتگوهای اختصاصی با مدیران شرکت‌های فولادی، نقشی محوری در اطلاع‌رسانی حرفه‌ای این رویداد ایفاء کرد و پرونده ویژه «فولاد ۱۴۰۴» را منتشر کرد.

حضور سایر رسانه‌ها ضمن انعکاس دستاوردهای شرکت‌ها، نقش مهمی در ارتقاء شفافیت، انتقال دانش و اطلاع‌رسانی به فعالان صنعت فولاد و مخاطبان عمومی داشت و برجسته‌ترین رویداد فولادی سال را به محلی برای همگرایی صنعت و رسانه تبدیل کرد.

اختتامیه نمایشگاه

اختتامیه بیست‌وهفتمین سمپوزیوم و نمایشگاه بین‌المللی فولاد ایران در جزیره کیش با حضور مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ فولادی، نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای صنعتی، کارشناسان و فعالان رسانه‌ای برگزار شد. در این مراسم، ضمن تقدیر از مشارکت‌کنندگان داخلی و خارجی، برترین غرفه‌ها و پروژه‌های نوآورانه معرفی شدند و دستاوردهای کلیدی نمایشگاه شامل امضای تفاهم‌نامه‌های فناورانه، رونمایی از سامانه‌های نوآورانه و پروژه‌های زیست‌محیطی، و افزایش ظرفیت تولید گندله کشور مورد تاکید قرار گرفت. اختتامیه فرصتی بود تا هم‌افزایی صنعت، فناوری و رسانه‌ها برجسته شود و پیام روشنی از تعهد صنعت فولاد ایران به نوآوری، توسعه پایدار و همکاری‌های بین‌المللی منتقل شود.

سمپوزیوم ۱۴۰۴ کیش؛ پویا، تاثیرگذار و الهام بخش

سمپوزیوم و نمایشگاه فولاد ۱۴۰۴ کیش نه تنها بستری برای معرفی فناوری‌ها، پروژه‌های نوآورانه و محصولات پیشرفته بود، بلکه با حضور گسترده رسانه‌ها توانست دستاوردهای صنعتی را به شکل شفاف و گسترده به جامعه مخاطب منتقل کند.

رونمایی از تفاهم‌نامه‌ها، قراردادهای همکاری، موفقیت‌های آماری و همچنین ارتباطات بین‌المللی پویا به عنوان نمادهایی از تحوّل و پایداری در مسیر توسعه صنعت فولاد ایران بودند و پیام روشنی از تعهد به نوآوری، بهره‌وری و توسعه پایدار به جامعه صنعتی و مخاطبان داخلی و بین‌المللی ارسال کردند.

