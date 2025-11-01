آمادگی کامل برای آغاز حفاری توسعه ای در میدان بلال

به گزارش ایلنا، حمیدرضا ثقفی مدیرعامل گروه پتروپارس با بیان مطلب فوق افزود: بلافاصله پس از پایان عملیات مذکور و اطمینان از استقرار کامل، عملیات حفاری توسعه ای میدان بلال آغاز خواهد شد. این طرح با هدف تولید روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی در راستای جبران ناترازی گاز کشور اجرا می شود.

وی افزود: پس از نصب موفق جکت بلال و متعلقات آن با وزنی بیش از 3100 تن در خرداد 1404، امروز با استقرار دکل در کنار جکت نصب شده، نقطه کلیدی و تعیین کننده ای در ورود پروژه به فاز اجرائی حفاری است و، پروژه بلال رسماً در مرحله آماده سازی برای آغاز حفاری چاه های توسعه ای قرار گرفته است. وزن کل سکو شامل پل ارتباطی، سکوی مشعل و جکت سه پایه و سایر متعلقات مربوطه، بیش از 3500 تن برآورد می شود.

مدیرعامل گروه پتروپارس با اشاره به پیشرفت برنامه ریزی شده ساخت عرشه ادامه داد: در ادامه روند رو به رشد پروژه، بخش ساخت عرشه شاهد جهش مناسب و برنامه ریزی شده ای بوده است، به گونه ای که میزان پیشرفت فیزیکی این بخش از حدود 4 درصد در شهریور 1403 به بیش از 31 درصد تا مهر 1404 افزایش یافته است. این رشد بیش از 26 درصدی در یک بازه زمانی محدود، نشان دهنده رویکرد عملیاتی صحیح، انسجام مدیریتی و تلاش هدفمند تمامی واحدها و متخصصان متعهد پتروپارس است.

وی در ادامه تأکید کرد: نکته مهم در پروژه بلال، همخوانی و همزمانی عملیات حفاری با تکمیل ساخت عرشه است، بطوریکه پس از پایان حفاری و آماده سازی چاه ها، عرشه آماده نصب بر روی جکت خواهد بود. این هم¬راستایی زمانی، نماد بلوغ فنی و مدیریتی پتروپارس در اجرای پروژه های پیچیده فراساحلی است.

ثقفی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: از کارفرمای محترم، شرکت نفت و گاز پارس و همچنین تمامی پیمانکاران پروژه برای حمایت و همکاری صمیمانه سپاسگزارم. همچنین از همکاران تلاشگر و متخصص پتروپارس که با تعهد، توان فنی و تلاش شبانه روزی این مرحله مهم را رقم زدند، صمیمانه قدردانی می کنم. امروز بار دیگر هر یک از همکاران ما می توانند با افتخار بگویند که در تحقق یکی از پروژه های مهم و ملی انرژی کشور مشارکت داشته اند.

شهریاری، مجری طرح بلال نیز در این خصوص گفت: استقرار دکل DCI-1 در موقعیت میدان و آغاز مراحل آماده سازی حفاری، نتیجه برنامه ریزی دقیق، نظارت مستمر و همکاری موثر تیم های دریا و خشکی است. اکنون پروژه با آمادگی کامل در آستانه شروع عملیات حفاری توسعه ای قرار دارد.

وی افزود: همزمانی تکمیل حفاری و آماده شدن عرشه برای نصب بر روی جکت، نشان دهنده مدیریت صحیح منابع، نظم اجرائی و بهره گیری کامل از ظرفیت های فنی و مدیریتی پتروپارس است. این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت تا پروژه بلال به عنوان یک نمونه موفق از اجرای پروژه های فراساحلی کشور به ثمر برسد.

