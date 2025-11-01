معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:
راه اندازی قطار تهران- آنکارا با قطارهای ترکیه
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: از سالهای گذشته سرعت قطارهای وان به سمت آنکارا به دلیل مشکلات ناشی از زلزله تغییر کرد و این کشور در حال حاضر در حال توسعه راه آهن پر سرعت خود است. براساس مذاکرات انجام شده، قرار براین شد تا فاصلهای، از قطارهای پرسرعت ترکیه استفاده کنیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی ذاکری معاون وزیر راه و شهرسازی در مراسم انعقاد تفاهمنامه شهر لجستیک تهران با بیان اینکه با بیان اینکه برای تجارت خارجی و صادرات و واردات یکی از موضوعات مهم حمل و نقل ترکیبی است، گفت: رییس جمهور به موضوع تقویت کریدورها و توسعه فعالیتهای حمل و نقل بینالمللی و سامانههای هوشمند تاکید دارند و یکی از سیاستهای با اولویت ما در راه آهن تقویت ترانزیت ریلی است.
وی با اشاره به میزان ترانزیت در کشور اظهار داشت: سال گذشته، ترانزیت بار کشور به ۲۰ میلیون تن رسید که دو و نیم میلیون تن آن ریلی و بقیه جادهای و بخشی هم هوایی بود. هدف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه ترانزیت ۴۰ میلیون تن بار است که یکی از بسترهای تحقق این هدف ایجاد زیرساختهایی مانند شهر لجستیکی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت حمل و نقل ترکیبی ادامه داد: هدف ما ایجاد سامانهای مشترک برای مدیریت بار و مسافر است تا صاحب کالا بتواند از یک تعرفه واحد پیروی کند و فرآیند حمل و نقل به صورت بهینه انجام شود.
مدیر عامل شرکت راه آهن درباره ضرورت ایجاد شهر لجستیکی گفت: با توجه به تجربه راه اندازی شهرهای لجستیکی در دنیا میدانیم که شهرهای لجستیکی برای یکپارچهسازی و افزایش ظرفیت حمل و نقل نقش حیاتی دارند. توزیع کالاها در شهر لجستیکی و هماهنگی میان مودهای مختلف، باعث تسریع و بهبود کیفیت خدمات حمل و نقل میشود.
وی با بیان اینکه دو هفته آینده میزبان معاون مسافری راه آهن ترکیه در ایران هستیم، ادامه داد: در این دیدار توافقی برای قطارهای مسافری ایران و ترکیه خواهیم داشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: دیگر نیازی به این نیست که قطارهای ایران تا آنکارا بروند و قرار بر این شده که از ظرفیت فعلی آنها استفاده شود.
مدیر عامل شرکت راه آهن درباره زمان راه اندازی قطار آنکارا و قیمت بلیت آن گفت: به دنبال این هستیم که قیمت بلیت ارزانتر از بخش هوایی باشد و به دنبال این هستیم که علیرغم تاخیرات قطارهای ترک، مسافران را به آنکارا برسانیم ولی طرف مقابل نیز پروتکلهایی دارد که بایستی رعایت شود. آخرین موضوعی که مطرح کردهاند، این است که افزایش ظرفیت در شرایط فعلی امکانپذیر نیست و باید از ظرفیت آنها استفاده کنیم. البته باید توجه داشته باشیم که اگر از ظرفیت قطارهای ترکیهای برای جابه جایی مسافران استفاده کنیم طبیعتا نرخ بلیتها بیشتر خواهد شد، اما به هر حال قیمتها اقتصادیتر از بلیتهای هوایی خواهند بود.