میانگین قبض آب مشترکان کم مصرف ۲۰ هزار تومان است
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، با اشاره به تفاوت جدی قیمت تمام شده آب و نرخ فروش آن گفت: با این ارقام نهتنها نمیتوان اقتصاد آب را به روز کرد، بلکه امکان بهرهبرداری از منابع و ظرفیتهای موجود وجود ندارد.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، "مسعود علویان صدر"، درباره تعرفه آب مشترکین خانگی گفت: شفافسازی، سادهسازی و اطلاعرسانی دقیق به مردم درباره مصرف و نحوه محاسبه تعرفهها از اولویتهای ما بود و علاوه بر این، تعرفهها باید پلکانی میشد تا مشوقی برای کممصرفها باشد و تعرفه پرمصرفها نیز افزایش یابد. بر این اساس، در قالب برنامه هفتم، مدل تعرفه پلکانی تعریف، مصوب و به وزارت نیرو ابلاغ شد و رقم پرداختی مشترکین کممصرف کاهش یافت. البته تعرفه آب در نسبت با مسائل اجتماعی و محل سکونت بوده و در هر مکان متفاوت است، بنابراین ضریب تبعیض در نظر گرفته شده تا توان اقتصادی مردم مغفول نماند. همچنین قبلا الگوی مصرف آب متناسب با متوسط بُعد خانوار در استان محاسبه میکردیم اما اخیر این محاسبه در نسبت با شهر در نظر گرفته میشود و عدالت بیشتری رعایت خواهد شد. شایان ذکر است، شرایط اقلیمی و جغرافیایی هم در این میان برآورد شد تا نسبتی با نیازها و ضرورتهای زندگی مردم در بخشهای مختلف کشور داشته باشد.
تفاوت معنادار قیمت فروش و قیمت تمام شده آب
علویان صدر با اشاره به فعال بودن سیاستهای حمایتی و تشویقی وزارت نیرو برای مشترکین کمتر از الگوی مصرف تصریح کرد: رقمی که به طور متوسط برای قبض مشترکین کم مصرفتر از الگو محاسبه میشود، کمتر از ۲۰ هزار تومان در ماه است و این نرخ بیانگر سیاستهای وزارت نیرو در موضوع تعرفهها خواهد بود، زیرا با مصرف بیش از الگو، تعرفهها تا چندین برابر افزایش مییابد. هرکس نتواند از الگوی مصرف تبعیت کند، رقم قبض او بالاتر خواهد بود، به عنوان مثال حدود ۳۴ درصد از مشترکین ما زیر الگو مصرف میکنند و اگر در ماه حدود ۵ متر مکعب آب مصرف کنند، رقم قبض آنها ۱۴ هزار ۸۰۰ تومان خواهد بود و اگر مصرف آنها ۱۱ متر مکعب باشد، با محاسبه آبونمان و همه ضرایب، رقم قبض آنها ۴۴ هزار و ۵۰۰ خواهد بود. الگوی مصرف برای یک خانواده در تهران، ۱۲ متر مکعب است و رقم قبض این خانوادهها ماهانه ۵۱ هزار تومان محاسبه شده است.
او با تاکید بر افزایش پلکانی رقم قبض آب مشترکین پرمصرف افزود: اگر خانوادهای دو برابر الگو، یعنی ۲۴ متر مکعب آب، مصرف کند، رقم قبض او ۳۰۰ هزار تومان بود که کماکان بازدانده نیست. در صورت مصرف سه برابر به علاوه یک متر مکعب بالاتر از الگوی مصرف، یعنی ۳۷ متر مکعب آب، مشترک پر مصرف باید یک میلیون تومان هزینه قبض آب پرداخت کند اما بازدارندگی برای مصرف بیش از الگو، باید افزایشی دوچندان داشته باشد؛ بر این اساس هنوز مدیریت مصرف در خانوار محقق نشده است. البته اصلاح الگوی مصرف تنها از مسیر پلکانی کردن رقم قبوض نیست و نمیخواهیم فشاری به خانوادهها وارد کنیم، بنابراین تلاش میکنیم با کار فرهنگی همراهی مردم را به دست بیاوریم.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در زمینه قیمت تمام شده آب اظهار کرد: در سطح کشور، ۲۸ درصد حجم فروش آب تا الگوی مصرف است و این برابر ۴۸ درصد از کل مصرفکنندگان ما را شامل میشود و نرخ فروش ما، بر اساس صورتهای مالی سال ۱۴۰۲، به ازای هر متر مکعب ۴۲۹ تومان است، در حالی که قیمت تمام شده آب برای شرکت آب و فاضلاب کشور ۴ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه شد. برای مصرفکنندگان دو برابر الگو هزار و ۴۸۰ تومان میپردازیم و برای مصرفکنندگان بیش از سه برابر الگو نیز ۳ هزار و ۹۰۰ تومان پرداخت میکنیم که باز هم از قیمت تمام شده کمتر است.
علویان صدر با بیان اینکه آمارهای فوق برای مناطق شهری بود، ادامه داد: در مناطق روستایی نرخ فروش هر متر مکعب آب ۲۲۸ تومان و قیمت تمام شده آن ۷ هزار و ۹۶۵ تومان است. به عبارت دیگر، در این مناطق تا مصرف سه برابر الگوی مصرف نیز هنوز ۷۴۴ تومان دریافت کرده و برای چهار برابر الگو، نرخ هر متر مکعب آب حدود ۲ هزار و ۳۰۰ تومان خواهد بود. فاصله قیمت تمام شده با قیمت فروش آب بسیار زیاد است و با این ارقام نهتنها نمیتوان اقتصاد آب را به روز کرد، بلکه امکان بهرهبرداری از منابع و ظرفیتهای موجود وجود ندارد، پس عملا فرآیند بهرهبرداری دچار اختلال میشود. امیدواریم با سیاستهای اقتصادی صحیح، توازن میان نرخ فروش و قیمت تمام شده برقرار شود تا بر این اساس خدمترسانی بهتری به مردم داشته باشیم.