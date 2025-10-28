به گزارش ایلنا، در مراسمی با حضور حسین پورفرزانه معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، امیر سرتیپ افشین خواجه‌فرد معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری، پروازهای آزمایشی هواپیمای بومی"سیمرغ" با هدف اجابت الزامات و مقررات و دریافت گواهینامه مجوز پرواز از سازمان هواپیمایی کشوری آغاز شد.

پورفرزانه در این مراسم اظهار داشت: تعداد کشورهایی که در جهان توانایی طراحی و تولید هواپیما دارند، کمتر از ۲۰ کشور است و ایران یکی از این کشورهاست که به دانش فنی طراحی و ساخت هواپیمای ترابری با توان داخلی جوانان و نخبگان ایرانی دست یافته است.

این هواپیمای ایرانی با دو موتور ۲۵۰۰ اسب‌بخاری، بیشینه وزن برخاست ۲۱ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم، و توانایی حمل ۶ هزار کیلوگرم بار در مسافت ۳۹۰۰ کیلومتر در بستر منطقه ویژه صنایع هوایی شاهین‌شهر و در مدت ۱۵ سال طراحی و ساخته شده است،

این هواپیما از امروز، با مجوز سازمان هواپیمایی کشوری، برای انجام حدود ۱۰۰ ساعت پرواز آزمایشی جهت اجابت الزامات صلاحیت پروازی اقدام خواهد کرد تا پس از دریافت گواهینامه‌ STC به‌عنوان یک هواپیمای ترابری به چرخه حمل‌ونقل هوایی کشور اضافه شود.

