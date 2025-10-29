در گفت و گو با ایلنا مطرح شد:
اپراتور هندی بندر چابهار از آمریکا حرفشنوی دارد/ ۸ میلیون تن ظرفیت بلااستفاده بندر
عضو هیات مدیره کانون موسسات حملونقل با بیان اینکه گویا آمریکا به هندیها تذکری داده مبنی بر اینکه از بندر چابهار خارج شوند و معلوم است که هندیها از امریکا حرف شنوی دارند، گفت: ظرفیت اسمی بندر شهید بهشتی چابهار حدود ۱۰ میلیون تن است اما تنها از ۲ میلیون تن این ظرفیت استفاده میکنیم،
مسعود دانشمند، عضو هیات مدیره کانون موسسات حملونقل در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره سرنوشت بندر شهید بهشتی چابهار با اعمال فشار امریکا برای شدت تحریمها و احتمال خروج اپراتور هندی از این بندر اظهار داشت: هندیها ۱۰ سال است که قرار است در توسعه بندر شهید بهشتی چابهار مشارکت داشته و کاری کرده باشند اما عملا کاری نکردند.
وی ادامه داد: گویا آمریکا به هندیها تذکری داده است مبنی بر اینکه از بندر چابهار خارج شوند و معلوم است که هندیها از آمریکا حرف شنوی دارند چراکه بزرگترین تجارت هند با امریکا و اتحادیه اروپا است و ناچار هستند برای تجارت بزرگ تر، چشم خود را بر روی تجارت کوچکتر ببندد.
عضو هیات مدیره کانون موسسات حملونقل با بیان اینکه یکی از دلایل منفعل بودن اپراتور هندی در بندر شهید بهشتی عدم پسکرانههای لازم در این بندر است، گفت: پسکرانهها به شبکه ریلی و جادهای مناطق مرزی متصل نشده است، بنابراین اگر باری وارد بندر شهید بهشتی چابهار شود، باید به آسیای میانه و روسیه منتقل شود. در حال حاضر برای انتقال این بار، لجستیک مورد نیاز و تجهیزات پسکرانه وجود ندارد.
دانشمند افزود: در حال حاضر جادهای که بار را به باید به مقاصد هدف منتقل کند، جاده محلی است و در تمام مدت سالهای گذشته زیرساختهای پسکرانه و لجستیکی را در این منطقه توسعه ندادیم.
وی تاکید کرد: هندیها تا حدی در تامین تجهیزات بندر شهید بهشتی چابهار اقداماتی انجام دادند اما فرض داشته باشید که جرثقیلهای به روز و با آخرین تکنولوژی دنیا وارد بندر شیهد بهشتی شود، حال اگر پسکرانهای وجود نداشته باشد باری نه میآید و نه میرود که بخواهیم که از این جرثقیلهای بندری استفاده کنیم.
عضو هیات مدیره کانون موسسات حملونقل با بیان اینکه در حال حاظر ظرفیت رسمی بندر شهید بهشتی چابهار حدود ۱۰ میلیون تن است اما تنها از ۲ میلیون تن این ظرفیت استفاده میکنیم، گفت: ۸ میلیون تن از ظرفیت بندر شهید بهشتی چابهار بلاتکلیف مانده است. بندر جای انبار بار نیست و باید جریان ورودی و خروجی بار را از بندر داشته باشیم و بندر جای گذر بار است و برای گذر بار نیاز به پسکرانه داریم.
دانشمند اظهار داشت: هر اراضی مجاور دریا را که آسفالت کنیم، بندر نخواهد شد و برای بندری با ظرفیت ۱۰ میلیون تن اپراتوری بندر جایگاه مهمی ندارد، باید توجه داشت که در سال حدود ۱۶۰ میلیون تن در بنادر کشورمان جابه جا میشود و عدد ۲ میلیون عملیاتی شده بندر شهید بهشتی در این مقایسه، قابل توجه نیست.