به گزارش ایلنا؛ محسن نقاشی، دبیرکل فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی ایران، در نامه‌ای رسمی ضمن قدردانی از رئیس سازمان غذا و دارو و دیگر مدیران و مسئولان مرتبط، حذف تعدد پروانه‌های ساخت محصولات غذایی را گامی مؤثر در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری عنوان کرد.

در این نامه که به تاریخ ۸/۵/۱۴۰۴ و با شماره ۲۹۲ صادر شده، از دکتر پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، به دلیل اعلام رسمی حذف تعدد پروانه‌های ساخت محصولات غذایی تشکر شده و این اقدام به‌عنوان «نقطه عطفی در مسیر تسهیل سرمایه‌گذاری در صنعت غذا» توصیف شده است.

تقدیر از همراهی مدیران و نهادهای تصمیم‌گیر

نقاشی در ادامه از دکتر بهفرد و دکتر صادقیان به دلیل نقش‌آفرینی در تحقق این تصمیم قدردانی کرده و یادآور شده است که دو سال پیش، فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی ایران، درخواست حذف تعدد پروانه‌ها را به هیات مقررات‌زدایی ارائه کرده بود که در همان زمان به تصویب رسید.

وی همچنین از حمایت‌های دکتر آریایی‌نژاد، رئیس کمیته غذای کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، که با تشکیل جلسات متعدد در کمیسیون بهداشت و انجام رایزنی‌های مؤثر، زمینه پیشرفت این طرح را فراهم کردند، قدردانی کرده است.

امید به پایان موازی‌کاری و هماهنگی میان نهادها

در بخش دیگری از نامه، دبیرکل فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی ایران با اشاره به تلاش‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و سازمان بازرسی کل کشور، به‌ویژه دکتر نظری، مدیرکل سرمایه‌گذاری این سازمان، و همکاری تشکل‌های صنفی از جمله انجمن چاشنی ایران و دکتر جهانگیری، از همدلی و هم‌افزایی میان نهادهای مرتبط تقدیر کرده است.

وی ابراز امیدواری کرده است که «با لطف خداوند، به‌زودی شاهد امضای تفاهم‌نامه دائمی میان سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو و پایان دادن به موازی‌کاری‌های موجود» باشیم؛ موضوعی که به گفته او در جلسات متعدد کمیسیون بهداشت مجلس و سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

چشم‌انداز تفکیک صنایع غذایی از دارویی در مجلس

محسن نقاشی در پایان، از پیگیری‌های دکتر آریایی‌نژاد، رئیس کمیته غذای کمیسیون بهداشت مجلس، و دکتر بختیاری، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس، برای تحقق پیشنهاد فدراسیون مبنی بر تفکیک صنایع غذایی از دارویی و تشکیل کمیسیون مستقل صنایع غذایی در مجلس شورای اسلامی قدردانی کرده و ابراز امیدواری نموده است که «نتیجه نهایی این تلاش‌ها به‌زودی حاصل شود».

او در پایان نوشته است:«با تشکر از همه عزیزانی که حامی فدراسیون در مسیر سربلندی میهن عزیزمان هستند، امیدواریم این دستاورد گامی مؤثر در حمایت از سرداران جنگ اقتصادی کشور و رونق تولید ملی باشد.»

انتهای پیام/