«فرزین» حکم تخلیه «زنجانی» را صادر می کند؟/ سرنوشت مبهم برج معروف تهران پس از انحلال بانک آینده

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در فرایند گریز یا همان انحلال «بانک آینده» قرار بر این شده که تمام دارایی‌های این بانک به به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل ‌شود. طبق اعلام بانک مرکزی، بدهی بانک آینده به بانک مرکزی چیزی حدود ۵۰۰ همت و 250 همت به سپرده گذاران است. حدود ۳۱۳ همت آخرین آمار اضافه برداشت بانک بوده که با اضافه شدن وجه التزام، مجموع ارقام به بیش از حدود ۵۰۰ همت می رسد. هر چند که به طور دقیق ارزش گذاری ها انجام نشده اما برآوردها این است که دارایی‌های بانک آینده کمتر از بدهی‌های آن نیست.

برخی از دارایی های مالک بانک آینده مانند ایران مال یا هتل مشهد را همه می شناسند اما یکی از دارایی های ارزشمند و پر ابهام بانک آینده ؛ برج معروف «جهان کودک» است که باید تکلیف آن برای سهامداران و سپرده گذاران این بانک منحل شده، روشن شود.

در حالی که «بابک زنجانی» مدعیست که مالک برج جهان کودک است و نام آن را هم «دات وان» گذاشته ، گفته می شود که زنجانی پس از گذشت چندین ماه هنوز نتوانسته رقم توافق شده برای خرید برج جهان کودک را بپردازد و تا کنون تنها چیزی حدود یک پنجم رقم خرید را به «علی انصاری» مالک بانک آینده پرداخته است.

حالا این ابهام برای سهامداران و سپرده گذاران و افکار عمومی ایجاد می شود که اگر بابک زنجانی- که این روزها در فضای مجازی در نقش کارآفرینِ بدهکار، حامی رفقای قدیمی از جمله انصاری شده- نتواند در موعد مقرر رقم توافق شده برای خرید برج جهان کودک را بپردازد؛ آیا این ملک هم ضبط و به عنوان دارایی های بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده ها که رییس هیأت امنای آن رییس‌کل بانک مرکزی است، واگذار می شود و آیا فرزین حکم تخلیه زنجانی از برج جهان کودکِ سابق و دات وان امروز را صادر می کند؟

انتهای پیام/