خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«فرزین» حکم تخلیه «زنجانی» را صادر می کند؟/ سرنوشت مبهم برج معروف تهران پس از انحلال بانک آینده

«فرزین» حکم تخلیه «زنجانی» را صادر می کند؟/ سرنوشت مبهم برج معروف تهران پس از انحلال بانک آینده
کد خبر : 1706029
لینک کوتاه کپی شد.

برخی از دارایی های مالک بانک آینده مانند ایران مال یا هتل مشهد را همه می شناسند اما یکی از دارایی های ارزشمند و پر ابهام بانک آینده ؛ برج معروف «جهان کودک» است که باید تکلیف آن برای سهامداران و سپرده گذاران این بانک منحل شده، روشن شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در فرایند گریز یا همان انحلال «بانک آینده» قرار بر این شده که تمام دارایی‌های  این بانک به به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل ‌شود. طبق اعلام بانک مرکزی، بدهی بانک آینده به بانک مرکزی چیزی حدود ۵۰۰ همت و 250 همت به سپرده گذاران است. حدود ۳۱۳ همت آخرین آمار اضافه برداشت بانک بوده که با اضافه شدن وجه التزام، مجموع ارقام به بیش از حدود ۵۰۰ همت می رسد. هر چند که به طور دقیق ارزش گذاری ها انجام نشده اما برآوردها این است که دارایی‌های بانک آینده کمتر از بدهی‌های آن نیست. 

برخی از دارایی های مالک بانک آینده مانند ایران مال یا هتل مشهد را همه می شناسند اما یکی از دارایی های ارزشمند و پر ابهام بانک آینده ؛ برج معروف «جهان کودک» است که باید تکلیف آن برای سهامداران و سپرده گذاران این بانک منحل شده، روشن شود. 

در حالی که «بابک زنجانی» مدعیست که مالک برج جهان کودک است و نام آن را هم «دات وان» گذاشته ، گفته می شود که زنجانی پس از گذشت چندین ماه هنوز نتوانسته رقم توافق شده برای خرید برج جهان کودک را بپردازد و تا کنون تنها چیزی حدود یک پنجم رقم خرید را به «علی انصاری» مالک بانک آینده پرداخته است. 

حالا این ابهام برای سهامداران و سپرده گذاران و افکار عمومی ایجاد می شود که اگر بابک زنجانی- که این روزها در فضای مجازی در نقش کارآفرینِ بدهکار، حامی رفقای قدیمی از جمله انصاری شده- نتواند در موعد مقرر رقم توافق شده برای خرید برج جهان کودک را بپردازد؛ آیا این ملک هم ضبط و به عنوان دارایی های بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده ها که رییس هیأت امنای آن رییس‌کل بانک مرکزی است، واگذار می شود و آیا فرزین حکم تخلیه زنجانی از برج جهان کودکِ سابق و دات وان امروز  را صادر می کند؟

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ