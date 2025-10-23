افزایش قیمت نفت در پی بازنگری هند در خرید از روسیه
قیمت نفت در پی دور تازه تحریمهای آمریکا علیه مسکو و بازنگری هند در خرید نفت روسیه، بیش از سه درصد افزایش یافت.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت طی معاملههای روز پنجشنبه (یکم آبان) در پی تحریمهای تازه واشینگتن علیه شرکتهای نفتی روس و بازنگری هند در خرید نفت از روسیه، بیش از سه درصد افزایش یافت، اقدامی که میتواند جریان عرضه جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۶ و ۱۴ دقیقه بامداد روز پنجشنبه بهوقت گرینویچ با ۲ دلار و ۱۲ سنت یا ۳.۴ درصد افزایش، به ۶۴ دلار و ۷۱ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با ۲ دلار و ۹ سنت یا ۳.۶ درصد افزایش، ۶۰ دلار و ۵۹ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.
افزایش قیمتها در ادامه روند افزایشی جلسه معاملاتی روز چهارشنبه (۳۰ مهر) رخ داد؛ زیرا پالایشگاههای هندی پس از اعمال دور تازه تحریمهای آمریکا علیه شرکتهای روسنفت و لوکاویل، آمادهاند تا واردات نفت روسیه را بهشدت کاهش دهند.
هند پس از آغاز تنشهای روسیه و اوکراین در فوریه سال ۲۰۲۲، به بزرگترین خریدار نفت با تخفیف روسیه بدل شد و در ۹ ماه نخست امسال، حدود روزانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت وارد کرده است.
منابع صنعتی اعلام کردند که شرکت خصوصی پالایش نفت ریلاینس، بزرگترین خریدار هندی نفت روسیه، قصد دارد واردات خود را کاهش دهد یا بهطور کامل متوقف کند.
پالایشگاههای دولتی هند نیز بهطور معمول نفت روسیه را بهصورت مستقیم از روسنفت و لوکاویل خریداری نمیکنند و معاملههای آنها از طریق واسطهها انجام میشود.
پریانکا ساچدوا، تحلیلگر ارشد بازار در مؤسسه فیلیپ نوا، گفت: دور تازه تحریمهای واشینگتن علیه مسکو که بزرگترین شرکتهای نفتی روس را هدف قرار داده، با هدف کاهش درآمدهای کرملین طراحی شدهاند، اقدامی که میتواند عرضه فیزیکی بشکههای نفت روسیه را محدود و خریداران را به تغییر مسیر خرید به بازار آزاد وادار کند.
وی افزود: اگر دهلینو زیر فشار آمریکا خرید نفت از روسیه را کاهش دهد، ممکن است شاهد چرخش تقاضای آسیا به سمت نفت خام ایالات متحده باشیم که قیمتهای حوزه آتلانتیک را افزایش میدهد.
در همین حال، واشینگتن اعلام کرده که آماده است اقدامهای بیشتری انجام دهد و از مسکو خواسته است فوری با صلح اوکراین موافقت کند.
انگلیس هفته گذشته شرکتهای روسنفت و لوکاویل را تحریم کرد، همچنین، کشورهای عضو اتحادیه اروپا نوزدهمین بسته تحریمها علیه روسیه را تصویب کردند که شامل ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع شده (الانجی) از روسیه است.
کلودیو گالیمبرتی، مدیر تحلیل بازار جهانی در مؤسسه ریستاد انرژی، در این باره گفت: دور تازه تحریمها بیشک سبب افزایش تنش بین واشینگتن و مسکو میشود، اما افزایش قیمت نفت بیشتر واکنشی ناخودآگاه از سوی بازارهاست تا یک تغییر ساختاری.
وی افزود: «در سه سال و نیم گذشته، تقریباً هیچیک از تحریمهای اعمالشده علیه مسکو نتوانستهاند حجم تولید یا درآمدهای نفتی این کشور را کاهش دهند. برخی خریداران در هند و چین همچنان به خرید نفت روسیه ادامه میدهند.
در کوتاهمدت، بازارها کاهش تولید، ذخیرهسازی نفت خام چین و تحولات تنشهای مسکو و کییف و خاورمیانه را بهعنوان عوامل کلیدی تعیینکننده قیمت در ماه نوامبر در نظر گرفتهاند.