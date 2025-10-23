یارانه مهر ماه دهکهای ۴ تا ۹ واریز شد
سازمان هدفمندسازی یارانهها اعلام کرد: یارانه نقدی مرحله ۱۷۶ مربوط به مهرماه ١٤٠٤ به حساب سرپرستان خانوارهای دهکهای چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز شده و قابل برداشت است.
به گزارش ایلنا، سازمان هدفمندسازی یارانهها اعلام کرد: یارانه مرحله ۱۷۶ به مبلغ ۱۲۶ هزار و ۹۶۱ میلیارد ریال به حساب ۱۴ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۲۰۱ سرپرست خانوار در دهکهای چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز شد و قابل برداشت است.
سازمان هدفمندسازی یارانهها تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وامهای سرپرستان وامگیرنده صورت گرفته است.
شایان ذکر است، بر اساس دهکبندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۲ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۳۹ نفر در دهکهای چهارم تا نهم قرار دارند که یارانه نقدی آنها هر ماه به حساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می شود.
این در حالی است که بر اساس دهکبندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۳ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۲۷۴ نفر تا پایان شهریور امسال در دهکهای چهارم تا نهم قرار داشتند و یارانه ۴۰۰ هزار تومانی دریافت کردند.
با این حساب طی یک ماه اخیر، یک میلیون و ۴۲۸ هزار و ۲۳۵ نفر از جمع یارانهبگیران حذف شدهاند.
با توجه به اینکه یارانه نقدی اسفند ۱۴۰۳ به ۵۰ میلیون و ۴۰۹ هزار و ۶۱۰ نفر واریز شده بود، لذا از ابتدای امسال تا کنون یارانه نقدی ۸ میلیون و ۹۶ هزار و ۵۷۱ نفر از دهکهای بالای جامعه (دهکهای ۸، ۹ و ۱۰ درآمدی جامعه) حذف شده است.
با حذف این ۸ میلیون نفر از جمع یارانهبگیران، ۲ هزار ۴۲۲ میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانهها آزاد شده است.