با حضور مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا انجام شد؛

رونمایی از نخستین خودروی پلاگین هیبرید کشور/ آریا پلاگین هیبرید معرفی شد

در حاشیه چهاردهمین همایش بین‌المللی موتورهای درون‌سوز و یازدهمین نمایشگاه موتور تهران، خودرو «آریا پلاگین هیبرید» به عنوان نخستین پلاگین هیبرید کشور با حضور علی شیخ‌زاده، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، و جمعی از مدیران ارشد این گروه معرفی و رونمایی شد.

به گزارش  ایلنا و به نقل از  سایپانیوز، نمونه اولیه این خودرو توسط مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا طراحی و ساخته شده است و بر اساس برنامه زمان‌بندی، پروژه توسعه و تولید تجاری آن طی ۱۴ ماه آینده به پایان خواهد رسید.

پیشرانه هیبریدی این خودرو متشکل از یک موتور احتراقی از نوع سیکل اتکینسون با توان ۸۵ کیلووات و یک موتور الکتریکی ۱۶۰ کیلوواتی است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، قوای محرکه هیبریدی تولیدی خانواده موتور گروه سایپا که در شرکت مگاموتور در حال توسعه است، بر روی این خودرو نصب خواهد شد.

باتری این محصول ظرفیتی حدود ۲۰ کیلووات‌ساعت دارد و از قابلیت شارژ خانگی و شارژ سریع برخوردار است. همچنین با بهره‌گیری از فناوری‌های روز، امکان پیمایش ترکیبی (برقی و بنزینی) تا حدود ۱۲۰۰ کیلومتر را فراهم می‌کند.

مصرف سوخت این خودرو بر اساس چرخه استاندارد مصرف سوخت (NEDC)  حدود ۲٫۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر برآورد می‌شود.

گفتنی است،‌این محصول در حالی معرفی شده که تاکنون هیچ شرکت خودروساز داخلی موفق به طراحی و تولید خودروی پلاگین هیبرید نشده بود؛ از این‌رو رونمایی از آریا پلاگین هیبرید را می‌توان نقطه عطفی در مسیر توسعه فناوری‌های نوین کشور دانست.

با اجرای پروژه توسعه «آریا پلاگین هیبرید»، گروه خودروسازی سایپا گامی مهم در مسیر توسعه فناوری‌های سبز، کاهش مصرف سوخت و ارتقای سطح زیست‌محیطی محصولات ملی برداشته است.

