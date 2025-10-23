بدون CFT همکاری با چین و روسیه سخت بود

مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اثرگذاری پیوستن ایران به CFT بر اقتصاد اظهار داشت: در ابتدا باید بگویم که در مجلس نهم برای پیوستن به FATF باید دو قانون CFT و پالرمو را در مجلس تعیین تکلیف می‌کردیم، شورای نگهبان در آن زمان، ایرادهایی به این دو قانون وارد دید، البته نه اینکه شورای نگهبان نخواهد مانع عضویت ایران شود اما به هرحال این ایرادها گرفته شد.

وی ادامه داد: از این رو با اصرار نمایندگان مجلس در آن دوره این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده است و مجمع در یک مرحله وارد ماهیت بررسی موضوع نشد و زمان قانونی رسیدگی مجمع به اتمام رسید و با پیوستن ایران نه موافقت کردند و نه مخالفت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اخیرا رییس جمهوری نامه‌ای به رهبری ارسال کردند مبنی بر اینکه تقاضای مجدد برای بازبینی بررسی عضویت در cft در مجمع را داشت و پس از آن هم مجمع تشخیص مصلحت cft را تایید کرد. تصمیمات مجمع به این معنا است که اگر قانونی را تصویب کردیم که خلاف قانون اساسی کشور و شرع باشد اما مصلحت کشور اجرای آن قانون را ایجاب کند، این قانون و تصمیم باید به اجرا برسد.

لاهوتی با تاکید بر اینکه در حال حاضر به غیر از ایران دو الی سه کشور از جمله کره شمالی و برمه در لیست سیاه FATF حضور دارند، تاکید کرد: ایران که نمی‌تواند کره شمالی باشد و نباید مانند کره شمالی باشیم و در کشور را بر روی تمام دنیا ببندیم و با هیچ کشوری ارتباط نداشته باشیم.

وی با بیان اینکه به طور قطع پیوستن به FATF به معادلات بین المللی ما کمک می‌کند، ادامه داد: شاید افرادی باشند که بگویند در شرایط تحریم‌های بین‌المللی عضویت در cft و در نهایت FATF تاثیری در شرایط اقتصادی کشور ندارد اما باید بدانند که اگر ما در بحث cft تعیین تکلیف نمی‌کردیم برای همکاری با چین و روسیه هم به مشکل برمی خوردیم .

این نماینده مجلس افزود: یکی از الزامات پیوستن به FATF عضویت در CFT است و FATF می‌تواند زمینه ساز افزایش همکاری‌های اقتصادی ایران باشد و در واقع پیوستن ایران به FATF این پیام را به دنیا منتقل می‌کند که ایران با قوانین جهانی در زمینه شفافیت همراهی می‌کند و برای تعاملات اقتصادی جهانی باید موضوع تحریم‌ها را حل کنیم. در آن شرایط است که می‌توان شاهد ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشورمان بود، باید توجه داشت همین کشورهایی که امروز قطعه هواپیما به ما نمی‌دهند در دوره برجام قرارداد فروش ایرباس را با ما منعقد کردند.

وی گفت: به طور قطع در نظام جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه قصدی برای ارتباط و تعامل با رژیم صهیونسیتی وجود ندارد، اما ضمن حفظ ارزش های حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها و اقتصادهای دنیا می‌توان همکاری داشت و زمینه ساز آن برداشت قدم‌هایی مانند پیوستن به FATF است.

