گسترش همکاریهای مشترک ایران و ازبکستان در حوزه آب
نشست تخصصی نمایندگان وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران و وزارت منابع آب جمهوری ازبکستان با هدف توسعه همکاریهای مشترک در حوزههای مرتبط با آب و آبفا برگزار شد.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، نشست تخصصی میان نمایندگان وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران و وزارت منابع آب جمهوری ازبکستان روز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ در موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست، بررسی راهکارهای گسترش همکاریهای مشترک میان دو کشور در حوزههای مرتبط با آب و آبفا بود.
در این نشست، معاون امور بینالملل وزارت نیرو به همراه نمایندگانی از شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و موسسه تحقیقات آب حضور داشتند. از طرف کشور ازبکستان نیز هیأتی از مسئولان و کارشناسان وزارت منابع آب آن کشور بهصورت مجازی در جلسه شرکت کردند.
در جریان نشست، دو طرف به بررسی و تبادلنظر پیرامون پیشنویس تفاهمنامه همکاریهای مشترک پرداختند و اصلاحات پیشنهادی در متن تفاهمنامه مورد بحث قرار گرفت. همچنین موضوعاتی از جمله برگزاری دورههای آموزشی مشترک، تبادل تجربیات فنی و علمی در زمینه مدیریت منابع آب و اجرای پروژههای تحقیقاتی مشترک میان موسسات مرتبط مطرح و بررسی شد.
در پایان جلسه، طرفین بر تداوم مذاکرات کارشناسی، تکمیل نهایی پیشنویس تفاهمنامه و برنامهریزی برای برگزاری نشستهای تخصصی آینده تأکید کردند.