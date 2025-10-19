به گزارش خبرنگار ایلنا، اسحاق بندانی امروز، یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ در نشست این کمیسیون در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که با موضوع تخصیص ارز برگزار شد، گفت: راه‌حل‌های مشترک اتاق بازرگانی با بانک مرکزی برای تعادل در منابع ارزی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی، تضمین ثبات تولید و آرامش بازار است، گفت: در ماه‌های اخیر، بخشی از منابع ارزی، با وجود نیت خیر، در مسیر نادرستی مصرف شده است و به هدف اصلی که تنظیم بازار است اصابت نکرده، کالاهایی که با وجود تخصیص ارز، در بازار با نرخ آزاد عرضه می‌شوند، به دلیل ضعف نظام توزیع و نظارت، بازار را دچار مشکل کرده‌اند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به دغدغه‌های امنیتی و اقتصادی، بر اهمیت مدیریت عاقلانه منابع ارزی در شرایط محدودیت منابع و فشارهای اقتصادی تأکید کرد.

وی گفت: برخی کالاهای مصرفی در صنایع و سبد معیشتی خانواده‌ها نقش ضروری ندارند، اما اثرات تورمی شدیدی بر بازار کالاهای اساسی دارند و باعث کسری و ناپایداری در بازار شده‌اند.

بندانی افزود: کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر اصلاح سیاست ارز ترجیحی تأکید دارد و معتقد است که باید از کالاهای کم‌اثر بر سفره مردم شروع شود تا اثرات تورمی و انحراف از یارانه‌ها کاهش یابد.

وی با بیان اینکه این اصلاح فرصت مناسبی برای دولت است تا کارایی شبکه توزیع و مدل اجرایی را آزمایش و با اطمینان بیشتری به سمت کالاهای حساس حرکت کند، افزود: تجربه سال ۱۴۰۱ نشان داده است که هر اصلاح اقتصادی بدون آمادگی اجتماعی، می‌تواند التهاب و بی‌اعتمادی ایجاد کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه اصلاحات پیشنهادی باید با نگاه ملی و کارشناسی، صداقت و پیوست اجتماعی انجام شود گفت: این تصمیم تنها درباره ارز نیست بلکه آینده و عقلانیت اقتصادی کشور را نیز در بر می‌گیرد.

بندانی گفت: ادامه وضع موجود، هزینه‌های بیشتری بر کشور تحمیل می‌کند و اصلاحات امروز، هزینه‌های کمتری در آینده خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: اصلاح سیاست‌های ارزی می تواند منابعی را برای کشور صرفه جویی کند که بتواند برای تامین سایر کالاهای اساسی کشور مصرف شود هرچند دولت هم بر این باور است که اصلاح نکردن امروز پرهزینه‌تر از اصلاح کردن است.

