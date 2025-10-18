خبرگزاری کار ایران
ثبت جهانی ۳ محصول صادراتی کشاورزی در سازمان جهانی مالکیت فکری

سه محصول کشاورزی به همراه ۱۰ محصول دیگر صادراتی در سازمان جهانی مالکیت فکری ثبت جهانی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، با اقدامات انجام شده از سوی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن، تجارت؛ «گلاب کاشان»، «انگور ارومیه» و «سیب ارومیه» به همراه ۱۰ محصول صادراتی ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری که یکی از سازمان‌های زیر نظر سازمان ملل متحد است، ثبت جهانی شد.

ثبت جهانی این ۱۳ محصول صادراتی براساس الحاق ایران به موافقت‌نامه لیسبون که در سال ۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، انجام شده است.

این ۱۳ محصول شامل سه محصول صادراتی کشاورزی گلاب کاشان، انگور و سیب ارومیه، به همراه ۱۰ محصول صادراتی ایران شامل سنگ آندالوزیت نهبندان، سنگ قیمتی عقیق بهاری فردوس، سنگ گرانیت سبز خراسان جنوبی، سنگ منیزیت زاهدان و خاش، سنگ قیمتی عقیق پاییزی سه قلعه، فرش دستباف یلمه علی‌آباد دهاقان، سنگ بنتونیت خراسان جنوبی، سنگ فلورین خراسان جنوبی، ید آق‌قلا و سنگ بازالت منشوری طلایی سربیشه هستند.

