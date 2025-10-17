کاهش ۳.۸ میلیون مترمکعبی گاز فلر
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی از کاهش روزانه ۳.۸ میلیون مترمکعب از گاز فلر خبر داد.
به گزارش ایلنا، غلامعباس حسینی مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: از ابتدای اجرای برنامه، روزانه ۹.۸ گاز فلر در واحدهای عملیاتی سوزانده میشد که امروز این رقم به ۶ میلیون مترمکعب کاهش یافته است؛ به این ترتیب، تاکنون ۳.۸ میلیون مترمکعب از گاز فلر روزانه کاهش یافته است.
وی افزود: این کاهش در قالب پروژههای اولیه محقق شده که بیشتر شامل اقدامات فرایندی، تعمیراتی و رفع عیوب تجهیزاتی بوده است. اکنون مرحله دوم پروژه، یعنی فروش گازهای مزایدهای در دستور کار قرار دارد. در این مرحله قرار است ۳ میلیون مترمکعب دیگر از گاز فلر کاهش یابد که این میزان از طریق مزایده به شش شرکت در پالایشگاههای مختلف واگذار شده است.
حسینی گفت: در آغاز پروژه با مشکلات و مسائل مختلفی روبهرو بودیم؛ از جمله تحویل زمین، دریافت مجوزهای زیستمحیطی و فروش آب، برق و بخار، اما خوشبختانه این سه موضوع اکنون برطرف شده است.
مدیرعامل مجتمع گاز بیان کرد: در فاز نخست، پروژه با مشکلات ارزی نیز مواجه بود که خوشبختانه آن هم مرتفع شده و اکنون انتظار میرود مشکل خاصی پیش نیاید. ما امیدواریم این پروژه تا پایان سال ۱۴۰۵ به نتیجه برسد و اهداف آن بهطور کامل محقق شود.