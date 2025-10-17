خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تعدیل نسبی قیمت حبوبات

تعدیل نسبی قیمت حبوبات
کد خبر : 1701135
لینک کوتاه کپی شد.

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، از تعدیل نسبی قیمت حبوبات به‌ویژه لوبیا چیتی در بازار خبر داد و گفت: برنج ایرانی پرمحصول در بنکداری‌ها نیز بین 210 تا 320 هزار تومان عرضه می‌شود و در نهایت با 15 درصد افزایش به دست مصرف کننده می‌رسد.

به گزارش ایلنا، رضا کنگری، رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره وضعیت بازار اقلام اساسی خانوار گفت: در حال حاضر حبوبات، به‌ویژه لوبیا چیتی، به وفور در بازار وجود دارد و برخلاف سال گذشته افزایش چشمگیری در قیمت نداشته است.

وی با اشاره به عوامل مؤثر بر قیمت‌ها افزود: هرچند نوسانات ارزی بر بازار تأثیرگذار است، اما در محصولات داخلی نباید چنین نوسان شدیدی دیده شود. اکنون قیمت عمده لوبیا چیتی ایرانی بین 340 تا 360 هزار تومان است که با احتساب سود قانونی 15 درصدی باید به صورت فله حدود 390 هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد. اگرچه بسته‌بندی هم هزینه‌هایی دارد که باید لحاظ شود.

کنگری درباره وضعیت برنج نیز توضیح داد: برنج ایرانی پرمحصول در بنکداری‌ها بین 210 تا 320 هزار تومان در بنکداری‌ها عرضه می‌شود و در نهایت با 15 درصد افزایش به دست مصرف کننده می‌رسد.

به گفته او، یکی از چالش‌های جدی، اختلاط برنج پاکستانی با برنج ایرانی و عرضه آن تحت نام برنج ایرانی است. اتحادیه با نهادهای نظارتی همکاری نزدیکی دارد تا از این تخلفات جلوگیری شود.

او افزود: به‌دلیل عدم واردات برنج پاکستانی، قیمت آن در بازار آزاد تا سه برابر افزایش یافته و به 175 تا 180 هزار تومان به بنکداری می‌رسد. این مسئله موجب شده برخی سودجویان به بسته‌بندی برنج وارداتی به نام ایرانی اقدام کنند.

به گفته وی، بازرس‌های اتحادیه و سازمان‌های نظارتی در حال شناسایی این تخلفات هستند.

رییس اتحادیه بنکداران درباره وضعیت کلی بازار گفت: افزایش نرخ ارز، کمبود عرضه، و انحصار برخی شرکت‌های بزرگ در خرید از کشاورزان، از عوامل اصلی نوسان قیمت برنج ایرانی است. با افزایش حجم واردات برنج پاکستانی، می‌توان انتظار کاهش نسبی قیمت‌ها را داشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ