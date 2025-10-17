افزاش پاداش معرفی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز به ۳۰۰ میلیون تومان

به گزارش ایلنا، هادی سفیدمو مجری طرح نظارت، ساماندهی و استخراج رمز دارایی شرکت توانیر از کشف و جمع‌آوری ۲۷۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز تاکنون خبر داد و گفت: معادل تولید یک نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی، برق مصرف می‌کند.

وی افزود: از این تعداد تاکنون ۷۰ هزار دستگاه امحاء و ۲۰۰ هزار دستگاه ماینر نیز در انبار سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی قرار دارد که باید برای امحاء تجهیزات باقی مانده به سرعت اقدام شود.

مجری طرح نظارت، ساماندهی و استخراج رمز دارایی شرکت توانیر با بیان اینکه عملکرد ۶ ماهه نیمه نخست امسال حاکی از افزایش ۳ برابری کشف مراکز غیرمجاز و ماینرهای کشف شده، بیان کرد: بیش از ۵۰ درصد این دستاورد به کمک گزارش‌های مردمی و مابقی از طریق روش‌های فنی حاصل شد و ۱۳۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز نیز در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه کشف و ضبط شده است.

سفیدمو از افزایش میزان سقف پاداش‌های پرداختی به معرفی کنندگان مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز از ۲۰۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: پاداش عاملان شناسایی نیز در ازای کشف هر دستگاه ماینر غیرمجاز به ۱.۵ میلیون تومان افزایش یافته است.

مجری نظارت، ساماندهی و استخراج رمزدارایی شرکت توانیر بیان کرد: میزان پاداش‌های پرداخت‌شده به عوامل کشف و شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۹ میلیارد تومان بوده است.

وی از تدوین ویرایش چهارم دستورالعمل چگونگی برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزدارایی خبر داد و گفت: این دستورالعمل به‌زودی از سوی مدیرعامل شرکت توانیر ابلاغ می‌شود.

سفیدمو درباره تغییرات اعمال‌شده در دستورالعمل جدید افزود: تبصره‌ای به آن اضافه شده که بر اساس آن، در صورت ورود آسیب به شبکه و تأسیسات برق هنگام استفاده غیرمجاز، متخلفان به دلیل تخریب اموال عمومی و با استناد به ظرفیت‌های ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد قضائی قرار می‌گیرند.

مجری نظارت، ساماندهی و استخراج رمزدارایی شرکت توانیر تصریح کرد: در صورتی که متخلف برای استخراج غیرمجاز رمزارز از طریق زخمی کردن کابل برق یا دستکاری کنتور اقدام کند، علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۲ قانون برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز، موظف است ۵۰ درصد هزینه بیشتر نسبت به مجموع خسارت‌های برآوردشده را پرداخت کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه فرد متخلف با استفاده از تعرفه واحدهای تولیدی، پروانه آب کشاورزی یا مجوزهای صنعتی و معدنی اقدام به استخراج غیرمجاز رمزارز کند، مجوزها و پروانه‌های صادرشده برای بازنگری به مراجع ذی‌صلاح ارسال خواهد شد. همچنین در صورت فراهم شدن امکان دسترسی به اطلاعات مدت‌زمان کارکرد ماینرهای غیرمجاز، این داده‌ها مبنای محاسبه و صدور صورتحساب انرژی مصرفی قرار می‌گیرد.

