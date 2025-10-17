افزاش پاداش معرفی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز به ۳۰۰ میلیون تومان
مجری طرح نظارت، ساماندهی و استخراج رمزدارایی شرکت توانیر از افزایش میزان سقف پاداشهای پرداختی به معرفیکنندگان مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز از ۲۰۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون تومان خبر داد.
به گزارش ایلنا، هادی سفیدمو مجری طرح نظارت، ساماندهی و استخراج رمز دارایی شرکت توانیر از کشف و جمعآوری ۲۷۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز تاکنون خبر داد و گفت: معادل تولید یک نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی، برق مصرف میکند.
وی افزود: از این تعداد تاکنون ۷۰ هزار دستگاه امحاء و ۲۰۰ هزار دستگاه ماینر نیز در انبار سازمان جمعآوری اموال تملیکی قرار دارد که باید برای امحاء تجهیزات باقی مانده به سرعت اقدام شود.
مجری طرح نظارت، ساماندهی و استخراج رمز دارایی شرکت توانیر با بیان اینکه عملکرد ۶ ماهه نیمه نخست امسال حاکی از افزایش ۳ برابری کشف مراکز غیرمجاز و ماینرهای کشف شده، بیان کرد: بیش از ۵۰ درصد این دستاورد به کمک گزارشهای مردمی و مابقی از طریق روشهای فنی حاصل شد و ۱۳۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز نیز در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه کشف و ضبط شده است.
سفیدمو از افزایش میزان سقف پاداشهای پرداختی به معرفی کنندگان مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز از ۲۰۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: پاداش عاملان شناسایی نیز در ازای کشف هر دستگاه ماینر غیرمجاز به ۱.۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
مجری نظارت، ساماندهی و استخراج رمزدارایی شرکت توانیر بیان کرد: میزان پاداشهای پرداختشده به عوامل کشف و شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۹ میلیارد تومان بوده است.
وی از تدوین ویرایش چهارم دستورالعمل چگونگی برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزدارایی خبر داد و گفت: این دستورالعمل بهزودی از سوی مدیرعامل شرکت توانیر ابلاغ میشود.
سفیدمو درباره تغییرات اعمالشده در دستورالعمل جدید افزود: تبصرهای به آن اضافه شده که بر اساس آن، در صورت ورود آسیب به شبکه و تأسیسات برق هنگام استفاده غیرمجاز، متخلفان به دلیل تخریب اموال عمومی و با استناد به ظرفیتهای ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد قضائی قرار میگیرند.
مجری نظارت، ساماندهی و استخراج رمزدارایی شرکت توانیر تصریح کرد: در صورتی که متخلف برای استخراج غیرمجاز رمزارز از طریق زخمی کردن کابل برق یا دستکاری کنتور اقدام کند، علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۲ قانون برخورد با استفادهکنندگان غیرمجاز، موظف است ۵۰ درصد هزینه بیشتر نسبت به مجموع خسارتهای برآوردشده را پرداخت کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه فرد متخلف با استفاده از تعرفه واحدهای تولیدی، پروانه آب کشاورزی یا مجوزهای صنعتی و معدنی اقدام به استخراج غیرمجاز رمزارز کند، مجوزها و پروانههای صادرشده برای بازنگری به مراجع ذیصلاح ارسال خواهد شد. همچنین در صورت فراهم شدن امکان دسترسی به اطلاعات مدتزمان کارکرد ماینرهای غیرمجاز، این دادهها مبنای محاسبه و صدور صورتحساب انرژی مصرفی قرار میگیرد.