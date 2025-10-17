حامد یزدیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به بحران آب و خشکسالی در کشور، اظهار داشت: با توجه به اینکه در سال‌های اخیر موضوع آب به یکی از چالش‌های جدی کشور تبدیل شده است، ناچاریم به‌صورت اساسی به مفهوم بهره‌وری از جمله حوزه آب شرب، کشاورزی و صنعت بپردازیم.

وی توضیح داد: در بخش آب شرب، در حال حاضر در برخی شهرهای کشور میزان تلفات شبکه انتقال آب حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد است که در برخی استان‌ها این عدد به ۵۰ تا ۶۰ هم درصد می‌رسد. این مسئله نشان می‌دهد که بخشی از آب تولید و تصفیه‌شده قبل از رسیدن به مصرف‌کننده از بین می‌رود و جلوگیری از این تلفات باید در اولویت قرار گیرد. از سوی دیگر، مصرف آب در کشور ما بسیار بالاست به طوری که ایران در زمره پرمصرف‌ترین کشورهای جهان قرار دارد.

این نماینده مجلس بیان کرد: در چنین شرایطی، ضروری است فرهنگ‌سازی گسترده‌ای در دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و رسانه‌ها و فرهنگ عمومی برای صرفه‌جویی و کاهش مصرفی صورت گیرد؛ هزینه‌های تأمین آب بسیار سنگین است. برای نمونه، امسال در تهران شاهد کمبود آب شرب بودیم و برای تامین آب شرب هزینه‌های زیادی صرف شده، افزایش در حالی که اگر همین هزینه صرف فرهنگ‌سازی برای کاهش مصرف شود به نتایج بهتری دست پیدا می‌کنیم.

وی افزود: همین وضعیت در بخش صنعت و کشاورزی نیز وجود دارد. برخی صنایع کشور، صنایع آب‌بر هستند و مصرف یا تلفات آب بالایی دارند. توسعه این صنایع در شرایط کم‌آبی کشور آن هم بدون برنامه‌ریزی دقیق، منطقی نیست و نیاز به اقدام جدی و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف دارد. مجموعه نهادهای حاکمیتی از وزارتخانه‌ها و مجلس گرفته تا دستگاه قضایی باید با نگاه واحد و قاطع نسبت به مدیریت مصرف آب و برخورد با پرمصرف‌ها اقدام کنند.

یزدیان خاطرنشان کرد: ما کشور کم‌آبی هستم؛ هنوز بخش‌هایی از کشاورزی با بهره‌وری پایین و تلفات بالا انجام می‌شود و این به هیچ وجه قابل قبول نیست. خوشبختانه در قانون برنامه هفتم توسعه، احکام و راهکارهای خوبی برای این حوزه پیش‌بینی شده است که باید در دست اقدام قرار گیرد.

وی گفت: البته اخیرا دولت در نامه‌ای اعلام کرده که عمده‌ای از این احکام برنامه هفتم به دلایل مالی انجام نمی‌شود که این استدلال درست نیست، زیرا بسیاری از اقدامات، نیازمند پول نیستند حتی اگر منابع مالی هم لازم باشد، باید این حوزه در اولویت هزینه‌کرد دولت قرار گیرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: خیلی از این مشکلات را می‌توان با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوری‌های نوین و افزایش آگاهی و فرهنگ عمومی حل کرد.

انتهای پیام/