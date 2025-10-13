توافق ایران و آذربایجان بر ساماندهی حملونقل کالا در مرز دو کشور
روسای کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و آذربایجان بر ساماندهی حملونقل کالا در مرز، از طریق ریل و جاده، توافق کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و آذربایجان در جریان سفر به باکو با «شاهین مصطفییف»، معاون نخستوزیر جمهوری آذربایجان، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، روسای کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و آذربایجان، روند پیشرفت پروژههای مشترک حملونقل و ترانزیت بین دو کشور را بررسی کردند.
بازدید از پروژههای مشترک زیربنایی حملونقل ایران و آذربایجان در آستارا، به همراه طرف روسی، از دیگر محورهای این گفتوگو بود.
دو طرف بر ساماندهی حملونقل کالا در مرز، از طریق ریل و جاده، توافق کردند و مقرر شد در جریان این بازدید، اقدامات انجامشده در زمینه پایانه مرزی، راهآهن و ابنیه فنی مورد ارزیابی قرار گیرد.
وزیر راه و شهرسازی، پیشرفت پروژههای مشترک زیربنایی را نشاندهنده عزم راسخ دو کشور برای پیشبرد اهداف مشترک عنوان کرد.