در این دیدار، روسای کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و آذربایجان، روند پیشرفت پروژه‌های مشترک حمل‌ونقل و ترانزیت بین دو کشور را بررسی کردند.

بازدید از پروژه‌های مشترک زیربنایی حمل‌ونقل ایران و آذربایجان در آستارا، به همراه طرف روسی، از دیگر محورهای این گفت‌وگو بود.

دو طرف بر ساماندهی حمل‌ونقل کالا در مرز، از طریق ریل و جاده، توافق کردند و مقرر شد در جریان این بازدید، اقدامات انجام‌شده در زمینه پایانه مرزی، راه‌آهن و ابنیه فنی مورد ارزیابی قرار گیرد.

وزیر راه و شهرسازی، پیشرفت پروژه‌های مشترک زیربنایی را نشان‌دهنده عزم راسخ دو کشور برای پیشبرد اهداف مشترک عنوان کرد.