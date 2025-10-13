خبرگزاری کار ایران
ورود وزیر امور اقتصادی و دارایی به تاجیکستان برای شرکت در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری
وزیر امور اقتصادی و دارایی در رأس هیئتی برای شرکت در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری در تاجیکستان، وارد دوشنبه شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور شرکت در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری وارد دوشنبه، پایتخت جمهوری تاجیکستان، شد.

هدف از این سفر، تقویت روابط دیرینه اقتصادی میان تهران و دوشنبه و همچنین بررسی و فعال‌سازی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های مختلف است.

وزیر اقتصاد ایران قرار است در این دو روز، علاوه بر سخنرانی در مجمع، دیدارهای رسمی متعددی با مقامات عالی‌رتبه اقتصادی و سیاسی تاجیکستان انجام دهد تا نقشه راه توسعه همکاری‌های آتی ترسیم شود.

مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه (Dushanbe International Investment Forum – ۲۰۲۵) با محوریت "سرمایه‌گذاری سبز: فرصت امروز برای پایداری فردا" در پایتخت تاجیکستان افتتاح شد.

این مجمع، که با حمایت دولت تاجیکستان و توسط کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت املاک دولتی این کشور و هیئت اجرایی شهر دوشنبه برگزار می‌شود، فرصتی کلیدی برای معرفی پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری تاجیکستان در حوزه‌های اقتصاد سبز، دیجیتالی‌سازی و صنعتی‌سازی شتابان فراهم می‌کند.

اهداف برگزاری این مجمع جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ایجاد فرصت‌های اقتصاد دیجیتال، به اشتراک گذاشتن تجربیات در روندهای سرمایه‌گذاری مدرن (مانند مدل ESG)، حمایت از صنعتی‌سازی سریع و یافتن شرکای بلندمدت است.

