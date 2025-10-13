معاون وزیر صمت:
مسئله محوری سیاستگذاری برای توسعه صادرات غیرنفتی، ارزشآفرینی است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت مشوقهای صادراتی برای حمایت از صادرات کالای غیرنفتی، گفت: مسئله محوری سیاستگذاری برای توسعه صادرات غیرنفتی، ارزشآفرینی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ در نشست "بررسی ظرفیتهای قانونگذاری در حوزه صادرات غیرنفتی" گفت: مسئله اصلی و محوری سیاستگذاری برای توسعه صادرات غیرنفتی، ارزشآفرینی است.
به گفته وی، در حال حاضر، ارزش هر تن صادرات ایران تنها به ۳۷۰ دلار میرسد، در حالی که کرهایها با صادرات یک موبایل ۷۰ تا ۸۰ گرمی و تایوان با صادرات پردازنده، ارزشهای بسیار بیشتری نسبت به صادرات ما خلق میکنند.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت، راهکار این موضوع را ایجاد مشوقهای صادراتی اعلام کرد و گفت: اگر بتوانیم حلقههای سیاستی را به خوبی تنظیم و مشوقهای لازم را ایجاد کنیم، افزایش ارزش کالای صادراتی محقق میشود.
شیخ به ظرفیتهای داخلی برای ارزشآفرینی، اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال، در حوزه تحت مدیریت ما، کالایی در بخش پتروشیمی تولید و صادر میشود که پس از تبدیل به «کاتالیست» در کشتیها، ارزش آن به طور چشمگیری افزایش مییابد. همچنین در حوزه لوازم خانگی، یک محصول با قیمت ۱۳۰۰ دلار به کانادا صادر شده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم این گره را بگشاییم، مسئله صادرات ایران را تا حد زیادی حل کردهایم. بنابراین نمایندگان مجلس این موضوع را به عنوان یک محور کلانی در نظر داشته باشند.