رئیس اتاق اصناف ایران در نشست بررسی ظرفیتهای قانونگذاری در حوزه صادرات غیرنفتی:
دلایل عقبماندگی صادرات در سالهای اخیر آسیبشناسی شود
رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اهمیت حمایت از واحدهای صنفی کوچک، گفت: صادرات در کشور نسبت به سالهای گذشته عقب مانده است. به همین دلیل، باید آسیبشناسی دقیقی صورت گیرد تا دلایل آن روشن شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، قاسم نودهفراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران امشب دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ در نشست "بررسی ظرفیتهای قانونگذاری در حوزه صادرات غیرنفتی" که با حضور محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روسای اتاقهای بازرگانی، بانک مرکزی، معاون امور بینالملل معاون اول رئیسجمهور، برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و... برگزار شد، با اشاره به پیوند اصناف با صادرات، گفت: صادرات در کشور نسبت به سالهای گذشته عقب مانده است. به همین دلیل، باید آسیبشناسی دقیقی صورت گیرد تا دلایل آن روشن شود.
وی با اشاره به اهمیت حمایت از واحدهای صنفی کوچک، گفت: ۶۰۰ هزار واحد صنفی کوچک وجود دارد که کالایی تولید میکنند که قابل صادرات است.
رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر لزوم حمایت از این واحدهای صنفی، گفت: ما باید این تولیدکنندگان کوچک را ببینیم و مورد حمایت قرار دهیم. مهم است که فقط کارخانهجات را نبینیم.
نودهفراهانی با اشاره به الگوی کشور چین در حمایت از واحدهای کوچک، گفت: ما باید از کشور چین سرمشق بگیریم، زیرا چین که از تولیدکنندگان کوچک حمایت کرد توانست اقتصاد خود را توسعه دهد. اینها برای ما سرمشق خوبی است.
وی افزود: نکته دوم این است که اگر مشوقهای صادراتی را بالا ببریم دو برابر منافع آن به کشور برمیگردد. به این معنا که اگر صادرکننده هزار دلار صادر میکند خود تلاش میکند تا برای بار دوم، به جای هزار دلار، ۲ هزار دلار صادر کند.