هشدار رئیس سازمان توسعه تجارت نسبت به رسوب کالا در گمرکات

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست بررسی ظرفیت‌های قانون‌گذاری در حوزه صادرات غیرنفتی امشب دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روسای اتاق‌های بازرگانی، بانک مرکزی، معاون امور بین‌الملل معاون اول رئیس‌جمهور، برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و... برگزار شد.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت در ابتدای این جلسه گفت: قصد داریم این جلسه شروعی برای این باشد که بتوانیم موضوعاتی که به ریشه‌های قانون‌گذاری مربوط می‌شود را پیدا کنیم و مسیرهایی باز کنیم که قوانین را در جهت بسترسازی برای صادرات قرار دهیم.

دهقان‌دهنوی با بیان اینکه در حوزه صادرات، ما با مشکلات قابل توجهی از بعد موانع داخلی روبرو هستیم، گفت: هرچند محدودیت‌ها، تحریم‌ها و مشکلاتی از خارج نیز داریم ولی سزا نیست که در داخل موانعی وجود داشته باشد که هست و نتوانستیم آنها را رفع کنیم.

وی افزود: برخی موانع ریشه در قانون و قوانینی دارد و برخی در فرایندهایی است که به عنوان یک عنصر سازمانی طراحی شده‌اند، ولی می‌توانند بهتر عمل کنند. هرچند برخی جاها توانستیم موانع را رفع کنیم، ولی هنوز کار زیادی وجود دارد.

معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه یک بحث بسیار مهم، بحث عوارض صادراتی است، گفت: موضوع صادرات کالاهای خام و نیمه‌خام به عنوان یک آسیب در صادرات غیرنفتی باید حل شود، ولی راهکاری که برای حل آن دنبال می کنیم نه تنها منجر به حل نمی‌شود بلکه به صادرات موجود می‌تواند آسیب وارد کند.

وی افزود: اگر کالایی را به صورت نیمه خام صادر می کنیم و اگر بخواهیم آن کالا را با ارزش افزوده بیشتری صادر کنیم، باید در زنجیره بالاتر سرمایه‌گذاری ارزی کنیم و اگر با عوارض صادراتی مانع از توسعه صادرات شویم، چگونه می‌خواهیم در تولید، توسعه ایجاد کنیم؟

دهقان دهنوی با بیان اینکه وقتی عوارض صادراتی ایجاد می‌کنیم یک پایه درآمدی برای بودجه می‌شود و ذی‌نفعانی دارد، گفت: ذی‌نفعان آن دیگر به این فکر نمی‌کند که این عوارض صادراتی چقدر در اهداف ما کمک‌کننده بوده است و چرا به صادرات با ارزش افزوده بالاتر کمک نمی‌کند؟

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تبعات منفی وضع عوارض صادراتی، گفت: به طور مثال، سال‌ها پیش صادرات ۸۰۰ میلیون دلاری سنگ‌های ساختمانی داشتیم اما عوارض صادراتی سال‌ها پیش وضع شد و الان به زحمت صادرات آن به ۲۰۰ میلیون دلار می‌رسد.

دهقان دهنوی ادامه داد: صادرکنندگان در قانون برنامه هفتم نه تنها مشمول عوارض صادراتی شده‌اند، بلکه مشمول مالیات بر درآمد نیز هستند.

وی از نمایندگان مجلس خواست که معافیت‌های مالیاتی را ساماندهی کنند و گفت: مورد دیگر اینکه در برخی موارد مسائل مربوط به تجارت در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دیده شده اما قاچاق کالا فرع صادرات است نه اصل آن.

وی ادامه داد: موضوعی که امروز از رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس همه نسبت به آن گله دارند، این است که فرایند ترخیص کالا زمان‌بر و رسوب کالا در گمرک زیاد شده است به این دلیل که در نظارت‌ها، قاچاق کالا را به جای آنکه بر افراد اعمال کنیم بر کالا اعمال کرده‌ایم.

وی افزود: اینها نیاز به تغییر دیدگاه در قانون‌گذاری دارد. درخواست و مطالبه می‌کنیم که در حوزه قوانین صادرات، تحول ایجاد کنیم. تاکنون نیز قوانین خوبی از مجلس بیرون آمده که تاثیرات خوبی داشته‌اند و انتظار ما از نمایندگان مجلس ادامه این مساله است.

