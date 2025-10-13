رویکرد بانک صادرات ایران تقویت امید، بالندگی و توانمندسازی جوانان کشور است

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، سیفی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم جوانان کشور در حوزه‌های علمی، فرهنگی، ورزشی و اقتصادی گفت: توانمندی جوانان این مرز و بوم در عرصه‌های مختلف اثبات شده است و مسئولیت بهره‌گیری از این ظرفیت خدادادی علاوه بر سیاست‌گذاران، بر عهده نهادها و سازمان‌های بزرگ کشور است.

وی افزود: بانک صادرات ایران همواره تلاش کرده است تا با اجرای طرح‌ها و برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی، زمینه بروز استعدادها و خلاقیت جوانان را فراهم کند و با حمایت از ایده‌های نوآورانه، نقش مؤثری در آینده‌سازی نسل جوان ایفا کند.

مدیرعامل بانک صادرات ایران تأکید کرد: توانمندسازی جوانان و حمایت از نخبگان از ارکان اصلی توسعه پایدار و آینده‌ساز کشور است و بانک صادرات خود را پشتیبان و همراه نسل جوان می‌داند.

سیفی همچنین بر استفاده از تمامی قابلیت‌ها و توانمندی‌های بانک برای حضور فعال‌تر جوانان و نخبگان در توسعه تولید، اشتغال و تقویت روحیه همکاری و هم‌افزایی تأکید و خاطرنشان کرد: آمادگی داریم با همکاری وزارت ورزش و جوانان، طرح‌های مشترکی در حوزه اشتغال، آموزش مهارت‌های مالی و ارتقای سواد اقتصادی جوانان اجرا کنیم.

در این دیدار، معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان نیز از حمایت بانک صادرات ایران در توجه به جوانان به عنوان موتور محرک بخش‌های اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و علمی کشور قدردانی کرد و خواستار فراهم‌کردن زمینه‌های خدمت بیشتر این بانک به جوانان و حمایت از برنامه‌های کلان وزارت ورزش و جوانان در این حوزه شد.

انتهای پیام/