محسن سیفی در دیدار با معاون وزیر ورزش و جوانان:
رویکرد بانک صادرات ایران تقویت امید، بالندگی و توانمندسازی جوانان کشور است
محسن سیفی، مدیرعامل بانک صادرات ایران، در دیدار با علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، یکی از مهمترین اولویتهای این بانک در حوزه مسئولیتهای اجتماعی را کمک به تقویت روحیه امید، بالندگی و فراهمکردن زمینههای حضور بیشتر جوانان در عرصههای کار، تولید و اشتغال عنوان کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، سیفی با اشاره به ظرفیتهای عظیم جوانان کشور در حوزههای علمی، فرهنگی، ورزشی و اقتصادی گفت: توانمندی جوانان این مرز و بوم در عرصههای مختلف اثبات شده است و مسئولیت بهرهگیری از این ظرفیت خدادادی علاوه بر سیاستگذاران، بر عهده نهادها و سازمانهای بزرگ کشور است.
وی افزود: بانک صادرات ایران همواره تلاش کرده است تا با اجرای طرحها و برنامههای اجتماعی و اقتصادی، زمینه بروز استعدادها و خلاقیت جوانان را فراهم کند و با حمایت از ایدههای نوآورانه، نقش مؤثری در آیندهسازی نسل جوان ایفا کند.
مدیرعامل بانک صادرات ایران تأکید کرد: توانمندسازی جوانان و حمایت از نخبگان از ارکان اصلی توسعه پایدار و آیندهساز کشور است و بانک صادرات خود را پشتیبان و همراه نسل جوان میداند.
سیفی همچنین بر استفاده از تمامی قابلیتها و توانمندیهای بانک برای حضور فعالتر جوانان و نخبگان در توسعه تولید، اشتغال و تقویت روحیه همکاری و همافزایی تأکید و خاطرنشان کرد: آمادگی داریم با همکاری وزارت ورزش و جوانان، طرحهای مشترکی در حوزه اشتغال، آموزش مهارتهای مالی و ارتقای سواد اقتصادی جوانان اجرا کنیم.
در این دیدار، معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان نیز از حمایت بانک صادرات ایران در توجه به جوانان به عنوان موتور محرک بخشهای اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و علمی کشور قدردانی کرد و خواستار فراهمکردن زمینههای خدمت بیشتر این بانک به جوانان و حمایت از برنامههای کلان وزارت ورزش و جوانان در این حوزه شد.