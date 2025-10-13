آغاز تولید ۲۹ TCF گاز از پازن؛ به اندازه ۲۵ سال مصرف تهرانی ها/ احتمال کشف نفت در اردبیل

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محی الدین جعفری در نشست خبری با بیان اینکه چاه شماره یک میدان پازن در سال ۹۴ و چاه تحدیدی سال گذشته حفاری شد، اظهار داشت: عملیات تست اهداف اکتشافی انجام شد، در چاه دوم ۴۶۰۰ متر حفاری کردیم که در دوران اول و دوم زمین شناسی دو کشف مهم و یک افزایش حجم اولیه ثبت شد که از جمله آن ۱۰ تریلیون فوت مکعب گاز و ۲۰۰ میلیون بشکه نفت بوده است.

وی با بیان اینکه پازن بزرگترین میدان گازی مستقل خشکی است، افزود: کل میزان گاز تولیدی پازن ۱۶۰ میلیون متر مکعب در روز و معادل یک سوم میزان تولید زاگرس جنوبی است.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اشاره به تاثیر تولید گاز از پازن در کاهش ناترازی افزود؛ اخیرا قرارداد توسعه منعقد شده و گاز تولیدی بهرمصرف منازل و صنعت خواهد رسید.

وی با اشاره به مخاطرات عملیات اکتشاف توضیح داد: لحطه ای که هیدروکربور به سطح می رسد چندین روز در سطح می سوزد و بعد از تست محاسبات مطالعات مخزن انجام می شود، اینها پرمخاطره است. همچنین گازی که به سطح می رسد H2S و ترشی بالایی دارد، بعضا آتش سوزی دکل ها را داریم و یا لرزه نگاری در مناطق باتلاقی را داریم.

جعفری گفت: نفت پازن سبک و با API ۳۲ و حجم آن ۲۰۰ میلیون متر مکعب، API میعانات گازی ۴۶ تا ۵۰ و حجم آن ۲۳۷ میلیون بشکه است که ۷۴ میلیون بشکه آن قابل استحصال است. گاز مخزن نیز شیرین و ۲۰ PPM است.

وی گفت: تاکنون میزان گاز میدان ۱۹TCF بود که با ۱۰TCF به ۲۹ TCF رسید.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت خاطرنشان کرد:در صورت تولیدی شدن این میدان با ظرفیت کنونی، امکان تولید گاز معادل استاندارد یک فاز جنوبی برای ۵۰ سال وجود خواهد داشت که به معنای توان تأمین گاز کلان شهر تهران برای ۲۵ سال است.

وی ارزش اقتصادی میدان گازی پازن را با در نظر گرفتن نرخ متوسط جهانی ۳۰ سنت برای هر مترمکعب گاز بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار عنوان کرد.

وی با بیان اینکه ۴۰ ماه زمان تکمیل توسعه و بهره‌برداری از این میدان درنظر گرفته شده، گفت: اولین واحد توسعه این میدان سال آینده منجر به سطح رسیدن نخستین برداشت گاز از این میدان می شود‌.

وی افزود: ۳ دکل حفاری را در استان بوشهر و فارس برای کشف ذخایر جدید گازی مستقر کرده‌ایم و در حال اکتشاف در این مناطق هستیم.

جعفری با بیان اینکه برای نخستین بار نحوه راه تحول دیجیتال هوش مصنوعی را قرارداد بستیم، گفت: مسایل در زمینه هوش مصنوعی استخراج می شود و هوش مصنوعی مناقصات مربوطه برای حل مسائل را پیشنهاد می‌دهد، از طریق هوش مصنوعی خطاها را در پردازش و تفسیر داده‌ها کاهش می‌دهیم و برای نخستین بار، بومی سازی را با هوشم صنوعی انجام داده‌ایم.

وی ادامه داد: آخرین لرزه نگاری دریا مربوط به سال ۲۰۰۰ بوده و الان بعد از ۲۵ سال داریم به مناقصه پارس آپادانا، در ناحیه مرزی با عربستان، کویت، امارات و بحرین لرزه نگاری دو بعدی و یه بعدی انجام خواهیم داد که فرآیند مناقصه آن به زودی انجام خواهد شد.

جعفری با بیان اینکه دکل هم خشکی و هم دریا کمبود داریم، گفت: یک دکل ۳۰۰۰ برای چاههای عمیق در استان فارس به مناقصه می رویم و دو دکل ۲۰۰۰ به مناقصه می‌رود، یک دکل دریا و یک دکل خشکی هم از طریق شرکت‌ها تامین می‌کنیم که اینکار سرعت کشف در سال را افزایش می دهد.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت گفت: در منطقه مغان اردبیل احتمال کشف نفت وجود دارد و برنامه لرزه نگاری سه بعدی را در این منطقه در دستور کار داریم، همینطور یک دکل در شمال شرق کشور برای اکتشاف ذخایر گازی مستقر خواهد شد.

