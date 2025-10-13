ضرورت واریز فوری وجوه فروش کالا به حساب واحدهای صنفی

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران در آیین گرامیداشت روز ملی اصناف و دوازدهمین اجلاس هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران که با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، امروز ۲۱ مهر ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، گفت: اصناف در روزهای سختی که گذراندیم، باری دیگر اثبات کردند که در کنار دولت و مردم هستند.

امیدوار در ادامه با انتقاد از خدمات بانکی به اصناف اظهار کرد: یکی مشکلات بزرگ اصناف مربوط به سرمایه در گردش و استیجاری بودن محل کسب است. بانک‌ها نیز در پرداخت تسهیلات به اصناف، صرفا نامه‌نگاری می‌کنند. این در حالی است که در مرداد ۱۴۰۴، بانک ها، حدود ۴ هزار و ۵۰۰میلیون تراکنش فقط در حوزه اصناف داشته‌اند و حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال ارزش ریالی این تراکنش ها بوده است. اما اصناف چه سهمی از آن دارند؟

سخنگوی اتاق اصناف ایران گفت: در این شرایط اقتصادی و زمانی که سرمایه در گردش نداریم، وقتی مشتری کارت می‌کشد، پول آن ۲۴ ساعت بعد به حساب واحد صنفی واریز می‌شود و ما نمی‌توانیم کالا را با قیمت قبل جایگزین کنیم. اگر از نظر سایبری مشکلی وجود دارد، بانک‌ها با این درآمدی که از تراکنش های ما دارند، موظف هستند که خود را از نظر سایبری تقویت کنند و این موضوع ارتباطی به پولشویی ندارد. لذا از شما می‌خواهیم که مبالغی که مشتریان کارت می کشند به صورت فوری در حساب واحد صنفی بنشیند.

الزام اصناف به ثبت اطلاعات در ۳۱ سامانه

امیدوار خاطرنشان کرد: یکی از بزرگترین مشکلات ما تعدد سامانه‌هاست. ۳۰ الی ۳۱ سامانه برای واحدهای صنفی تعریف کرده‌اند. یک واحد صنفی باید چند نفر نیرو جهت ثبت اطلاعات در این سامانه ها استخدام کند؟ چه قدر باید نظارت و کنترل شویم؟ لذا خواهشمندیم سامانه خاص جامعه اصناف ایجاد شود تا حداقل ۱۰ سامانه از این سامانه ها کاهش یابد.

سخنگوی اتاق اصناف ایران از دخالت برخی دستگاه های اجرایی در حوزه فعالیت اصناف نیز انتقاد کرد و گفت: ما با دخالت‌های وزارت گردشگری، شهرداری‌ها، آموزش و پرورش مواجه هستیم و از سوی دیگر علی رغم تاکید قانون، برخی نهادها در برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا دخالت می کنند که در این راستا خواستار دستوری قاطعانه از سوی دولت در جهت جلوگیری از این اقدامات هستیم.

امیدوار در خصوص مشکلات ایجاد شده برای صنف مشاوران املاک نیز بیان کرد: ۱۸۵هزار واحد صنفی در حوزه املاک داریم که رقم بالایی است و بعضی از آن ها حتی ۱۰۰ نفر مشاور دارد. سامانه املاک و مستغلات سال‌ها توسط اتاق اصناف ایران اداره می‎‌شد و هیچ مشکلی در آن نداشتیم اما با ایجاد سامانه های کاتب و خودنویس دچار مشکلات زیادی شده ایم. لذا از معاون اول رئیس جمهور انتظار داریم، جلسه‌ای با مشاوران املاک از همه استان ها داشته باشند.

