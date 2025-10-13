رتبه اول فرودگاه مهرآباد در تعداد پروازها

به گزارش ایلنا، رامین آذری، سرپرست فرودگاه مهرآباد، از ثبت عملکردی قابل‌توجه در بخش‌های مختلف عملیاتی این فرودگاه طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ مهرآباد خبر داد.

وی با اشاره به آمار ترافیک پروازی در این بازه زمانی گفت : در شش‌ماهه اول سال جاری، در مجموع ۴۷ هزار و ۸۶ نشست و برخاست هواپیما در فرودگاه مهرآباد انجام شده است. همچنین طی این مدت، بیش از پنج میلیون و ۱۳۳ هزار مسافر از طریق این فرودگاه و با بیش از 28 شرکت فعال هواپیمایی اعزام و پذیرش شده‌اند.

آذری افزود: «در بخش بار نیز عملکرد مطلوبی به ثبت رسیده و بیش از ۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار کیلوگرم بار در این مدت جابه‌جا شده است.

وی در پایان با قدردانی از تلاش مستمر کارکنان بخش‌های مختلف در فرودگاه مهرآباد گفت:همه همکاران در مهرآباد در تلاش‌ هستند تا با ارائه خدمات ایمن، منظم و استاندارد ، رضایت و آسایش مسافران را تأمین کرده و تجربه سفری خوشایند برای آنان رقم بزنند.

