به گزارش ایلنا، در جریان بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی، از قطعه اول آزادراه کنارگذر غربی قم، تصمیمات مهمی درباره نحوه مشارکت دولت و سرمایه‌گذار، پیشرفت عملیات اجرایی و زمان بهره‌برداری این پروژه کلیدی اتخاذ شد.

هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با اشاره به نشست مشترک با کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حاشیه این بازدید گفت: مشارکت ۵۰ درصدی دولت و ۵۰ درصدی بخش خصوصی در اجرای آزادراه کنارگذر قم در این نشست به تصویب رسید که بر اساس آن، عواید حاصل از آزادراه قم – تهران به‌عنوان آورده دولت در نظر گرفته می‌شود تا روند اجرای پروژه تسریع یابد. همچنین اجرایی شدن این مصوبه منوط به تحویل ۱۲ کیلومتر نخست مسیر از شهرک صنعتی شکوهیه تا جعفریه تا پایان سال جاری است.

بازوند همچنین در جریان بازدید از قطعه اول این آزادراه به طول ۱۲/۵ کیلومتر گفت: قطعه اول آزادراه کنارگذر غربی قم با عرض ۳۶/۷ متر و شامل شش خط عبوری، شش دستگاه پل بزرگ و ۳۶ دستگاه ابنیه فنی کوچک است. با تکمیل این بخش، گام بلندی در مسیر ایجاد کریدور آزادراهی شمال به جنوب کشور برداشته می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت این مسیر در شبکه حمل‌ونقل ملی افزود: آزادراه قم – سلفچگان – راهجرد بخشی مهم از کریدور آزادراهی شمال – جنوب و شرق – غرب کشور است. بهره‌برداری از این پروژه علاوه بر کاهش ترافیک و حوادث جاده‌ای، موجب صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف سوخت و کاهش زمان سفر در محورهای پرتردد می‌شود.

وی افزود:‌ این پروژه علاوه بر اثرگذاری ملی، ۱۷ استان کشور را به صورت مستقیم به یکدیگر متصل می‌کند و با اتصال به کریدور شمال – جنوب، ارتباط بندر انزلی در شمال تا بندر امام خمینی(ره) در جنوب کشور را تسهیل خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه در ادامه توضیح داد:کل پروژه آزادراه قم – سلفچگان – راهجرد در دو بخش اصلی طراحی شده است؛ بخش نخست به طول ۳۲ کیلومتر که در اولویت اجرا قرار دارد و بخش دوم به طول ۴۲ کیلومتر تا راهجرد که مراحل آماده‌سازی آن در حال انجام است.

