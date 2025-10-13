وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛
ایجاد سامانه مشترک گمرکی ایران، آذربایجان و روسیه
وزیر راه و شهرسازی از انجام تفاهمات متعدد میان ایران با دو کشور روسیه و آذربایجان برای تسریع و تسهیل دستیابی به ترانزیت ۱۵ میلیون تن بار خبر داد و ایجاد سامانه مشترک گمرکی سه کشور خبر داد.
به ایلنا، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و آذربایجان در ارتباط زنده با شبکه خبر با اشاره به سفر خود به باکو و نشست سه جانبه با کشورهای آذربایجان و روسیه اظهار کرد: مهمترین موضوعی که در این جلسه مطرح و تأکید شد، موضوع رسیدن به میزان ترانزیت ۱۵ میلیون تن بار و نقشه راه چگونگی رسیدن به این هدف است.
وی افزود: با پیشرفتی که در تملک اراضی رشت – آستارا رخ داده و ریلی که در مسیر رشت – آستارا کشیده خواهد شد، به این هدف زودتر خواهیم رسید.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: موضوعات دیگری هم در این جلسه مورد بررسی و تأکید قرار گرفت که یکی از آنها گمرکات بود، بسیاری از اتفاقاتی که در حوزه ترانزیت رقم میخورد، صرفاً به زیرساختها و تکمیل زیرساختها ارتباط ندارد و فرایندهای اداری و گمرکات است که در تسهیل و تسریع ترانزیت اثرگذار است.
صادق گفت: در این خصوص هم گزارشهایی در خصوص نحوه دیجیتالی کردن و دسترسی هر سه کشور به یک سامانه مشترک، در حوزه گمرکات ارائه و تأیید شد.
رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و آذربایجان با اشاره به جمع بندی جلسه افزود: تفاهماتی در خصوص حملونقل در حوزههای مختلف ریلی، جادهای و البته بندری و گسترش ارتباطات و ترانزیتی که با پتانسیل فعلی در هر سه کشور وجود دارد و همچنین در خصوص گمرکات و تسهیل فرایندها انجام شد.