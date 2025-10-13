وزیر راه و شهرسازی:
توسعه کریدور شمال – جنوب محور همکاری سهجانبه ایران، آذربایجان و روسیه است
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت همکاری سهجانبه ایران، آذربایجان و روسیه در حوزه حملونقل، ترانزیت و انرژی گفت: این همکاریها میتواند زمینهساز تقویت زیرساختهای منطقهای و تحقق همگرایی اقتصادی در مسیر کریدور بینالمللی شمال – جنوب باشد.
به گزارش ایلنا، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان که بامداد دوشنبه ۲۱ مهرماه به باکو سفر کرده است، در سخنرانی خود در نشست سهجانبه ایران، آذربایجان و روسیه، این نشست را ابتکاری مهم برای تقویت اتصالات حملونقلی، ترانزیتی و همکاریها در حوزه انرژی و همگرایی سه کشور دانست و از تلاشهای جمهوری آذربایجان در میزبانی شایسته این رویداد قدردانی کرد.
وی اظهار کرد: اطمینان دارم نتایج مثبت این نشست میتواند بهمثابه یک نقشه راه، به توسعه زیرساختهای ترانزیتی و تقویت اتصالات حملونقلی و انرژی سه کشور منجر شود.
صادق در ادامه با اشاره به اهمیت کریدور شمال – جنوب به عنوان یکی از مهمترین چارچوبهای همکاری سه کشور، گفت: توسعه زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری این کریدور باید همواره در دستور کار مشترک قرار داشته باشد.
رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت تضمین بار در کریدور شمال – جنوب اشاره کرد و افزود: بر اساس هدفگذاری انجامشده میان سه کشور در بیانیه نخستین نشست سهجانبه باکو، لازم است برای تحقق هدف ترانزیت ۱۵ میلیون تن کالا تا سال ۲۰۳۰، زمینه افزایش تردد ناوگان حملونقل بهویژه در بخش جادهای فراهم شود.
برنامه اقدام برای رسیدن به هدف ۱۵ میلیون تن ترانزیت تهیه میشود
صادق با تاکید بر ضرورت تضمین پایداری انتقال بار میان سه کشور و کاهش حداکثری موانع تردد، پیشنهاد کرد ظرف سه ماه آینده، برنامه اقدام برای رسیدن به هدف ۱۵ میلیون تن ترانزیت توسط سه کشور تهیه شود و سند آن نشست آتی سران سه کشور به امضاء برسد.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه به پروژههای توسعه زیرساختی کریدور شمال – جنوب اشاره کرد و گفت: در حوزه ریلی، پروژه خطآهن رشت – آستارا به طول ۱۶۰ کیلومتر با همکاری دولت فدراسیون روسیه در حال اجراست. تاکنون ۸۰ کیلومتر از اراضی مورد نیاز این پروژه تملک و تسطیح شده و بقیه مسیر نیز تا پایان سال جاری تکمیل و به پیمانکار روس برای عملیات اجرایی واگذار خواهد شد.
رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان همچنین درباره پایانه ریلی آستارا گفت: بر اساس توافق با طرف آذربایجانی، مقرر شده اقدامات لازم برای تکمیل و بهرهبرداری کامل از این پروژه تا پایان سال ۲۰۲۵ انجام شود.
اتمام عملیات اجرایی پل جدید مرزی کلاله- آقبند تا پایان سال جاری
وی به توسعه مسیر جادهای ارس برای اتصال جمهوری آذربایجان به نخجوان از طریق قلمرو ایران اشاره کرد و گفت: روند تعریض جاده ۱۰۷ کیلومتری جلفا – کلاله و ساخت پل کلاله – آقبند در حال پیشرفت است و طبق توافق دو کشور، عملیات اجرایی پل جدید مرزی تا پایان سال جاری به پایان خواهد رسید.
صادق گفت: جلوگیری از ازدحام و توقف ناوگان در مرزهای سه کشور اهمیت زیادی دارد و افزایش ظرفیت پذیرش مرزها و رفع موانع فرآیندی ما را به اهداف تعیینشده نزدیکتر خواهد کرد.
پیشنهادات وزیر راه و شهرسازی برای افزایش همکاریهای گمرکی
رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان همکاریهای گمرکی را از عوامل مهم توسعه ترانزیت دانست و افزود: پیشنهاد میکنم یادداشت تفاهم همکاریهای گمرکی میان ایران، آذربایجان، روسیه و هند که پیشتر تهیه و ارسال شده است، هرچه سریعتر نهایی و به امضا برسد. همچنین تبادل الکترونیکی اطلاعات کالا و وسایل نقلیه بین گمرکات سه کشور در چارچوب کریدور شمال – جنوب از موضوعات مهمی است که باید برای آن تدابیر لازم اتخاذ شود. در همین راستا پیشنهاد میکنم کارگروه فنی مشترکی برای تدوین سازوکار تبادل دادهها میان سه کشور ظرف ماه آینده تشکیل شود.
وی افزود: همانگونه که آقای مصطفییف در نشست اخیر تهران بر آمادگی جمهوری آذربایجان برای برگزاری نشست سهجانبه برق تأکید کردند، پیشنهاد میکنم سه کشور با برگزاری نشستهای فنی مستمر، سنکرونسازی شبکه برق خود را هرچه سریعتر عملیاتی کنند.
وزیر راه و شهرسازی در جمعبندی سخنانش گفت: کریدور ترانزیتی شمال – جنوب چارچوبی منحصربهفرد برای توسعه مناسبات اقتصادی، حملونقلی و انرژی سه کشور است. باید با تدوین سازوکارهای مناسب برای مدیریت این کریدور، از این فرصت مهم اقتصادی به نحو مؤثری بهره ببریم و با اتخاذ رویکردهای منعطف، چالشهای موجود را به حداقل برسانیم.