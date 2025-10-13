به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه امروز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ در حاشیه افتتاح نمایشگاه دام، طیور و صنایع وابسته در پاسخ به زمان اعلام نرخ خرید تضمینی گندم گفت: امیدواریم امروز نهایی شود.

وی در مورد پرورش ماهی در قفس، گفت: جزو فعالیت‌های مورد حمایت ماست. خوشبختانه در کشور، صنایع مربوط به آن خیلی خوب راه افتاده و سال گذشته را با ۱۲ درصد افزایش تولید پرورش ماهی در قفس پشت سر گذاشتیم و این بخش مورد حمایت ماست و شرکت‌های خوبی نیز وارد این عرصه شده‌اند و امیدواریم توسعه بیشتری پیدا کند، چون یکی از راه‌های تامین پروتئین مورد نیاز ماست.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به تامین نهاده‌های دامی گفت: تحت هیچ شرایطی نمی گذاریم واحد تولیدی بدون نهاده باشد،

نوری قزلجه در مورد اصلاح قیمت مرغ نیز گفت: با توجه به افزایش هزینه تولید مرغ، ستاد تنظیم بازار به عدد واقعی و درستی که نفع تولیدکنندگان هم در آن رعایت شده باشد، رسید و آن را به عنوان قیمت جدید مرغ ابلاغ کرد.

وی ادامه داد: روی رعایت قیمت جدید مرغ تاکید زیادی است و اگر فراتر از آن برود، برخوردهای شدید تعزیراتی انجام خواهد شد‌.

وزیر جهاد کشاورزی به ذخایر استراتژیک نیز اشاره کرد و گفت: ما در اغلب کالاهایی که ذخایر مصوب دارند، بعضا تا ۳ برابر ذخایر مصوب، کالا موجود است و هیچ مشکلی در این راستا نیست.

