وزیر جهاد کشاورزی:

نرخ خرید تضمینی گندم امروز نهایی می‌شود

نرخ خرید تضمینی گندم امروز نهایی می‌شود
وزیر جهاد کشاورزی از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم طی امروز خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه امروز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ در حاشیه افتتاح نمایشگاه دام، طیور و صنایع وابسته در پاسخ به زمان اعلام نرخ خرید تضمینی گندم گفت: امیدواریم امروز نهایی شود.

وی در مورد پرورش ماهی در قفس، گفت: جزو فعالیت‌های مورد حمایت ماست. خوشبختانه در کشور، صنایع مربوط به آن خیلی خوب راه افتاده و سال گذشته را با ۱۲ درصد افزایش تولید پرورش ماهی در قفس پشت سر گذاشتیم و این بخش مورد حمایت ماست و شرکت‌های خوبی نیز وارد این عرصه شده‌اند و امیدواریم توسعه بیشتری پیدا کند، چون یکی از راه‌های تامین پروتئین مورد نیاز ماست.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به تامین نهاده‌های دامی گفت: تحت هیچ شرایطی نمی گذاریم واحد تولیدی بدون نهاده باشد،

نوری قزلجه در مورد اصلاح قیمت مرغ نیز گفت: با توجه به افزایش هزینه تولید مرغ، ستاد تنظیم بازار به عدد واقعی و درستی که نفع تولیدکنندگان هم در آن رعایت شده باشد، رسید و آن را به عنوان قیمت جدید مرغ ابلاغ کرد.

وی ادامه داد: روی رعایت قیمت جدید مرغ تاکید زیادی است و اگر فراتر از آن برود، برخوردهای شدید تعزیراتی انجام خواهد شد‌.

وزیر جهاد کشاورزی به ذخایر استراتژیک نیز اشاره کرد و گفت: ما در اغلب کالاهایی که ذخایر مصوب دارند، بعضا تا ۳ برابر ذخایر مصوب، کالا موجود است و هیچ مشکلی در این راستا نیست.

