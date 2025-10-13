خبرگزاری کار ایران
تحول در بازار زعفران خراسان شمالی؛

با «پالیز» بانک کشاورزی، دست دلالان از بازار طلای سرخ کوتاه شد

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: با راه‌اندازی پلتفرم «پالیز» توسط بانک کشاورزی و مدیریت مالی دیجیتال زنجیره تولید زعفران، فصل تازه‌ای در تجارت شفاف و عادلانه زعفران رقم خورده و امید تازه‌ای در دل کشاورزان این استان دمیده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، با ورود بازار زعفران خراسان شمالی به بستر دیجیتال پلتفرم «پالیز» و ایجاد زنجیره‌ای هوشمند و عادلانه میان کشاورز و بازار مصرف، معضلات دیرینه ای نظیر واسطه گری دلالان حذف و گردش مالی تسهیل و تسریع شده است.

صفدر صفدری مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در این باره اظهار داشت: پالیز در واقع نوعی کشاورزی قراردادی مبتنی بر فناوری است. در این طرح، کشاورزان در بانک کشاورزی حساب افتتاح می‌کنند و تمامی خدمات مرتبط با تأمین نهاده‌ها، دریافت تسهیلات و فروش محصول، از طریق همین پلتفرم انجام می‌شود. بدین ترتیب زنجیره واسطه‌ها حذف و ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و بازار برقرار می‌شود.

وی افزود: بر بستر پلتفرم پالیز بانک کشاورزی، منابع مالی توسط بخش خصوصی تأمین و هزینه‌های تولید در اختیار کشاورزان قرار می گیرد؛ سپس در زمان برداشت، هزینه‌ها از محل فروش محصول کسر و درآمد واقعی به کشاورز پرداخت می‌شود؛ بدون دغدغه‌های مالی و بدون حضور دلالان.

صفدری با اشاره به نقش بانک کشاورزی در تحقق این تحول گفت: بانک کشاورزی با به‌کارگیری ابزارهایی مانند کیف پول دیجیتال و زعفران کارت، فرآیند پرداخت تسهیلات و بازگشت سرمایه را هوشمند و شفاف کرده است. این بانک عملاً زیرساخت بانکداری دیجیتال را در خدمت بخش کشاورزی قرار داده است.

به گفته کارشناسان، اجرای پلتفرم پالیز می‌تواند الگویی موفق در سطح ملی باشد؛ چراکه ضمن هدایت منابع مالی به سمت تولید واقعی، انگیزه کشاورزان را برای ماندن در چرخه تولید افزایش داده و مسیر توسعه صادرات زعفران ایرانی را هموار می‌کند.

 

