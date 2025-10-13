خبرگزاری کار ایران
مازندران میزبان بزرگ‌ترین رویداد خودرویی شمال کشور

مازندران میزبان بزرگ‌ترین رویداد خودرویی شمال کشور
نهمین نمایشگاه تخصصی خودرو، موتورسیکلت و صنایع وابسته از ۲۰ تا ۲۳ آبان‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان مازندران- قائم‌شهر برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، حمید لیلاز مهرآبادی، مدیرعامل شرکت بازرگانی بین‌المللی ایدرو درباره نمایشگاه خودرو و موتورسیکلت گفت: ایدرو همواره کوشیده است برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی را از تمرکز در پایتخت خارج کرده و در استان‌های مختلف برگزار کند تا فرصت‌های تازه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های بومی، ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و ارتقای کیفیت محصولات فراهم شود.

وی ادامه داد: نمایشگاه قائم‌شهر می‌تواند بستری مناسب برای توسعه صنعت خودرو و موتورسیکلت در کشور فراهم کند.

این رویداد چهار روزه با حضور شرکت‌های بزرگ صنعت خودرو و موتورسیکلت، از جمله گروه خودروسازی سایپا، برگزار می‌شود و انتظار می‌رود علاوه بر نمایش آخرین دستاوردها و فناوری‌ها، زمینه همکاری‌های تجاری جدید، انتقال دانش فنی و جذب سرمایه‌گذاری‌های محلی و ملی نیز فراهم شود.

نمایشگاه‌های استانی مؤثرترین ابزارها در توسعه اقتصادی و صنعتی مناطق مختلف کشور هستند؛ چراکه علاوه بر معرفی تولیدات محلی و صنایع کوچک و متوسط، زمینه تعامل و شبکه‌سازی میان فعالان صنعتی، سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان را فراهم می‌کنند.

از اینرو برگزاری این نمایشگاه در قائم‌شهر بخشی از راهبرد ایدرو برای گسترش فعالیت‌های تخصصی خارج از پایتخت است.

