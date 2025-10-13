خبرگزاری کار ایران
اعلام قیمت طلا و سکه ٢١ مهر ماه ١۴٠۴

امروز دوشنبه ٢١ مهر ماه قیمت طلا و سکه اعلام شد.

به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه  ٢١ مهر ماه  ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ١٧ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٠ میلیون و ۶١٧ هزار تومان و طلای ٢۴ به ١۴ میلیون و ١۵۵ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ١١٢ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ١٠٨ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان معامله شد.

 نیم سکه هم ۵٩ میلیون و ۶٠٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٣٣میلیون و  ۴٠٠ هزار تومان رسید.

 

