به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ در مراسم افتتاحیه ۲۴اُمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران، گفت: بخش کشاورزی ۴.۵ میلیون بهره‌بردار دارد و ۳۰ درصد اشتغال کشور مربوط به این بخش است.

وی با اشاره به گذشت دوره کارنس محصولات کشاورزی در کشور، گفت: به دلیل ارگانیک بودن محصولات کشاورزی کشور، ۵۰۰ میلیون جمعیت بیرونی کشور علاقه‌مند به محصولات ما هستند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: این ظرفیت بخش کشاورزی منحصر به فرد است و فائو باید در حوزه تحقیقات و پژوهش به طور ویژه به کشاورزی ایران نگاه کند.

عسکری ادامه داد: امنیت منحصرا در حوزه نظامی نیست، بلکه امنیت غذایی به امنیت ملی گره خورده است.

وی با اشاره به تقنین مجلس در حوزه کشاورزی، گفت: در زمینه بسترسازی، ما در کمیسیون کشاورزی آنچه را لازم بوده بنا به پیشنهاد تولیدکنندگان در قالب قانون آورده‌ایم و مهم اجرای آن ازسوی وزارتخانه مربوطه است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه در حوزه اجرا گله‌مندی وجود دارد، گفت: تولیدکننده باید بی‌دغدغه کار خود را انجام دهد. در این راستا باید با دقت، تدبیر و درایت، کار را جلو ببریم‌.

عسکری افزود: وزارتخانه باید چابک و به‌روز باشد تا بتواند مشکلات را دنبال کند. اگر خوب و به‌موقع تولید کردیم و نظارت کنیم، تولیدکننده هم خوب تولید می‌کند و از طرفی اگر محصول خوب و ارگانیک در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهیم، لازم نیست در حوزه سلامت ۲۰۰ برابر بیشتر هزینه کنیم.

وی با خطاب قرار دادن مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، گفت: پدیده پشت فاکتوری را در حوزه نهاده‌های کشاورزی جمع کنید. نهاده‌های کشاورزی اعم از بذر و سم و کود و به طور خاص، ذرت، سویا و جو باید بدون تاخیر و تعلل در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در راستای برطرف کردن مشکلات هر کجا لازم بود معطل لایحه نمانید و هرجا لازم باشد ما آن را در قالب طرح به صورت دو فوریتی دنبال خواهیم کرد.

