رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:
پشت فاکتوری را در حوزه نهادههای کشاورزی جمع کنید
رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: پدیده پشت فاکتوری را در حوزه نهادههای کشاورزی جمع کنید. نهادههای کشاورزی اعم از بذر و سم و کود و به طور خاص، ذرت، سویا و جو باید بدون تاخیر و تعلل در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ در مراسم افتتاحیه ۲۴اُمین نمایشگاه بینالمللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران، گفت: بخش کشاورزی ۴.۵ میلیون بهرهبردار دارد و ۳۰ درصد اشتغال کشور مربوط به این بخش است.
وی با اشاره به گذشت دوره کارنس محصولات کشاورزی در کشور، گفت: به دلیل ارگانیک بودن محصولات کشاورزی کشور، ۵۰۰ میلیون جمعیت بیرونی کشور علاقهمند به محصولات ما هستند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: این ظرفیت بخش کشاورزی منحصر به فرد است و فائو باید در حوزه تحقیقات و پژوهش به طور ویژه به کشاورزی ایران نگاه کند.
عسکری ادامه داد: امنیت منحصرا در حوزه نظامی نیست، بلکه امنیت غذایی به امنیت ملی گره خورده است.
وی با اشاره به تقنین مجلس در حوزه کشاورزی، گفت: در زمینه بسترسازی، ما در کمیسیون کشاورزی آنچه را لازم بوده بنا به پیشنهاد تولیدکنندگان در قالب قانون آوردهایم و مهم اجرای آن ازسوی وزارتخانه مربوطه است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه در حوزه اجرا گلهمندی وجود دارد، گفت: تولیدکننده باید بیدغدغه کار خود را انجام دهد. در این راستا باید با دقت، تدبیر و درایت، کار را جلو ببریم.
عسکری افزود: وزارتخانه باید چابک و بهروز باشد تا بتواند مشکلات را دنبال کند. اگر خوب و بهموقع تولید کردیم و نظارت کنیم، تولیدکننده هم خوب تولید میکند و از طرفی اگر محصول خوب و ارگانیک در اختیار مصرفکنندگان قرار دهیم، لازم نیست در حوزه سلامت ۲۰۰ برابر بیشتر هزینه کنیم.
وی با خطاب قرار دادن مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، گفت: پدیده پشت فاکتوری را در حوزه نهادههای کشاورزی جمع کنید. نهادههای کشاورزی اعم از بذر و سم و کود و به طور خاص، ذرت، سویا و جو باید بدون تاخیر و تعلل در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در راستای برطرف کردن مشکلات هر کجا لازم بود معطل لایحه نمانید و هرجا لازم باشد ما آن را در قالب طرح به صورت دو فوریتی دنبال خواهیم کرد.