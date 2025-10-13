تاخیر دولت در پرداخت مطالبات نانوایان/ ۲۴۰ میلیارد تومان از وزارت اقتصاد طلب داریم

به گزارش خبرنگار ایلنا، قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران امروز دوشنبه ۲۱ مهرماه در مراسم روز ملی اصناف گفت: اصناف در تمامی عرصه‌های انقلاب اسلامی، از دوران جنگ تحمیلی تا امروز، همواره بازوان توانمند نظام بوده‌اند و در بحران اخیر نیز نشان دادند که همچنان در کنار مردم و کشور ایستاده‌اند.

وی در مورد نقش اصناف در جنگ ۱۲ روزه، گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، اصناف کشور با هماهنگی دستگاه‌های مسئول توانستند نیازهای اساسی مردم را بدون هیچ‌گونه کمبودی تأمین کنند.

نوده‌فراهانی افزود: در همان روزهای ابتدایی، احتمال کمبود برخی اقلام مانند روغن و برنج وجود داشت که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و ترخیص سریع کالاها از گمرک، هیچ مشکلی در بازار ایجاد نشد.

وی، خواستار هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های دولتی و اصناف شد و از دولت خواست که با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تصویب‌نامه‌ای با هدف رفع موانع و حمایت از اصناف تدوین و ابلاغ شود تا اصناف بتوانند به‌صورت برنامه‌محور و راهبردی فعالیت کنند.

رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه با انتقاد از عدم پرداخت مطالبات اصناف، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۴۰ میلیارد تومان از وزارت امور اقتصادی و دارایی طلب داریم که مربوط به سهم قانونی یک‌درهزار مالیات اصناف است. تنها بخشی از این مبلغ پرداخت شده و امیدواریم با دستور دولت، این مطالبات به زودی تسویه شود تا مشکلات مالی اتاق‌های اصناف در استان‌ها برطرف شود.

نوده‌فراهانی با انتقاد از تأخیر در پرداخت مطالبات نانوایان، گفت: از تیرماه تاکنون به مدت ۳ ماه است که مطالبات نانوایان پرداخت نشده و لازم است دولت در این زمینه هرچه سریع‌تر اقدام کند تا از فشار مالی بر این قشر زحمتکش کاسته شود.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از درآمد ناشی از تخلفات که از طریق سازمان تعزیرات به خزانه واریز می‌شود، سهم بازرسان اصناف است. در حال حاضر پرداخت این وجوه به‌صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود، در حالی‌که حقوق ۱۵۶۶ بازرس در سراسر کشور به این منبع وابسته است. از دولت می‌خواهیم دستور تسریع در پرداخت این مبالغ را صادر کند تا از بروز مشکلات معیشتی برای بازرسان جلوگیری شود.

