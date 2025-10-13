خبرگزاری کار ایران
شرط احیای دریاچه ارومیه اعلام شد + ویدیو

شرط احیای دریاچه ارومیه اعلام شد + ویدیو
سخنگوی صنعت آب و مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران شرط احیای دریاچه ارومیه را اعلام کرد.

عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب و مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: با روشی که تاکنون رفتیم، هرگز دریاچه نجات پیدا نمی‌کند، ولی اگر کسانی با اراده پولادی بپذیرند که باید ۴۰ درصد از مصارف آب کشاورزی از طریق کاهش سطح کشاورزی کم شود،  قطعاً دریاچه ارومیه نجات پیدا می‌کند.

 

 

حجم ویدیو: ۷۴.۸۹M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۱:۵۸ دانلود ویدیو
