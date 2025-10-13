وزیر صمت:
اصناف ستون اصلی اقتصاد کشورند
وزیر صمت با بیان اینکه اصناف ستون اصلی اقتصاد کشور و بازوان ستبر انقلاب هستند، گفت: بیش از ۹ میلیون نفر در اصناف مشغول کارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز دوشنبه در مراسم روز ملی اصناف ایران با تقدیر از نقش فعال اصناف در دوران بحران اخیر و نقش تاریخی آنها در اقتصاد کشور، گفت: اصناف در ۱۲ روزه اخیر نشان دادند همچنان پای کار انقلاب و دولت ایستادهاند و با تقوای حرفهای و تعهد اجتماعی، درخشان ظاهر شدند.
وی با اشاره به حضور میدانی دکتر عارف و هماهنگی گسترده اصناف در آن ایام افزود: از نخستین ساعات بحران، ستادهای اصناف فعال شدند و مردم مشاهده کردند که بازاریان همانند همیشه با دولت و ملت همراهاند. این رفتار، استمرار همان روحیهای است که در دوران انقلاب، جنگ و بحرانهای طبیعی از اصناف دیدهایم.
وزیر صمت با بیان اینکه بیش از سه میلیون واحد صنفی و حدود ۹ میلیون نفر در این بخش فعال هستند، گفت: اصناف بیش از ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند و بزرگترین نهاد اجتماعی ـ اقتصادی کشور محسوب میشوند. نحوه فعالیت این قشر تأثیر مستقیم بر رضایتمندی مردم دارد و دولت باید از این ظرفیت صیانت کند.
اتابک با تأکید بر پرهیز اصناف از بهرهکشی در شرایط دشوار اقتصادی افزود: بازاریان کشور با تقوای حرفهای خود در سختترین روزهای اقتصادی، نشان دادند که میتوان بر اخلاق صنفی آنان تکیه کرد. همانگونه که امام خمینی(ره) فرمودند، اصناف بازوان ستبر انقلاب اسلامی هستند و امروز نیز این حقیقت بار دیگر اثبات شده است.
وی تحولات دیجیتال را فرصت مهمی برای توسعه اصناف دانست و اظهار داشت: اصناف در حال تطبیق با شرایط جدید دیجیتال هستند و آینده آنها روشن است. ما معتقدیم با گسترش تجارت الکترونیک، جایگاه اصناف نهتنها تضعیف نمیشود بلکه ارتقا مییابد. مغازههای کوچک شهرهای ما باید بتوانند با یک کلید، به مشتریان سراسر کشور و حتی کشورهای همسایه دسترسی پیدا کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نقش اصناف در بازرسیها و تنظیم بازار گفت: اکثر بازرسیها توسط خود اصناف انجام میشود و هیچ سازمانی نباید در چارچوب وظایف اصناف مداخله کند. در برنامه هفتم توسعه نیز برای نخستین بار، دولت موظف شده از کسبوکارهای خرد حمایت ویژه کند و این موضوع در دستور کار وزارت صمت قرار دارد.
اتابک در پایان تأکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت خود را خادم و شریک اصناف میداند، نه ناظر از بالا. حمایت از صنوف، واحدهای تولیدی و سنتی و کمک به ورود آنها به روشهای نوین تجاری از وظایف اصلی ماست. اصناف چراغ روشن اقتصاد کشورند و بیتردید آینده درخشانتری در انتظارشان خواهد بود.