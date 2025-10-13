خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایلنا:

سقف جمعیت شهر تهران پُر شد

سقف جمعیت شهر تهران پُر شد
کد خبر : 1699229
لینک کوتاه کپی شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سقف جمعیتی تهران گفت: براساس افق طرح جامع تا سال ١۴٠۶، بارگذاری پیش‌بینی شده برای تهران در بخش جمعیت ٩.١ میلیون نفر و ١٠.۶ میلیون نفر در بخش ظرفیت دیده شده، که جمعیت ٩.١ میلیون نفر در تهران پـُر و ظرفیت هم تقریبا تکمیل شده است.

غلامرضا کاظمیان، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره سقف بارگذاری جمعیت در تهران براساس طرح جامع و کنترل جمعیت در شهر تهران، اظهار داشت:  چه در سیاست‌های آمایش سرزمین و چه در سیاست‌های کلان نظام کنترل بارگذاری در کلانشهرها را دنبال می‌کنیم بنابراین بارگذاری در کلان شهرها از جمله تهران در حد ظرفیت طرح‌های مصوب انجام می‌شود. 

وی ادامه داد: در سیاست کلان شورای عالی شهرسازی؛ طرح‌های مصوبی طرح جامع، طرح تفصیلی و ...وجود دارد که ظرفیت مشخصی در این طرح‌ها برای تهران و سایر کلانشترها دیده شده است.

معاون شهرسازی و معماری با اشاره به ارقام سقف جمعیتی تهران، تاکید کرد: بارگذاری پیش بینی شده  برای تهران براساس افق طرح جامع تا سال ١۴٠۶ ، در بخش جمعیت ٩.١ میلیون نفر  و ١٠.۶ میلیون نفر در ظرفیت دیده شده است که جمعیت ٩.١ میلیون نفر در تهران پـُر شده و ظرفیت هم تقریبا تکمیل شده است. 

کاظمیان به اشاره به ساخت و ساز در منطقه ٢٢ علیرغم تکمیل شدن ظرفیت و جمعیت تهران گفت: براساس طرح تفصیلی در منطقه٢٢ ظرفیتی در نظر گرفته شده و قاعده این است که براساس همان ظرفیت مصوب، بارگذاری انجام شود. البته این ظرفیت امکان جابه‌جایی را دارد که در این صورت ممکن است در جایی جمعیت کمتر و در منطقه‌ای جایی بیشتر شود.  همچنین برای مناطقی که اجازه ساخت دارد، از آن ظرفیت استفاده می‌کنیم اما سیاست کلیدی تمام دولت و شخص آقای رییس جمهور جلوگیری از بارگذاری خارج از ظرفیت‌ها در منطقه تهران است.

وی درباره انتقال جمعیت به شهرهای اقماری تهران افزود: ظرفیت برخی از شهرهای اقماری هنوز  تکمیل نشده و امکان بارگذاری جمعیت در این شهرها وجود دارد. طرح جامع شهر جدید پردیس اخیرا مصوب شده با ملاحظه منابع آبی و ظرفیت آبی و پروانه‌های صادر شده این ظرفیت را تعریف کرده‌ایم. 

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره مشکل آب در پرند و پردیس اظهار داشت: در طرح جامع و تفصیلی شهرهای پرند و پردیس امکان بارگذاری وجود دارد البته مشکل آب در کشورمان جدی است. در حوزه مشکل آب وزارت نیرو اقداماتی انجام داده و باید شیوه‌های مختلف مدیریت مصرف آب به اجرا برسد تا از همین منابع آبی موجود استفاده بهینه داشته باشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ