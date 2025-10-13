سقف جمعیت شهر تهران پُر شد

غلامرضا کاظمیان، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره سقف بارگذاری جمعیت در تهران براساس طرح جامع و کنترل جمعیت در شهر تهران، اظهار داشت: چه در سیاست‌های آمایش سرزمین و چه در سیاست‌های کلان نظام کنترل بارگذاری در کلانشهرها را دنبال می‌کنیم بنابراین بارگذاری در کلان شهرها از جمله تهران در حد ظرفیت طرح‌های مصوب انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در سیاست کلان شورای عالی شهرسازی؛ طرح‌های مصوبی طرح جامع، طرح تفصیلی و ...وجود دارد که ظرفیت مشخصی در این طرح‌ها برای تهران و سایر کلانشترها دیده شده است.

معاون شهرسازی و معماری با اشاره به ارقام سقف جمعیتی تهران، تاکید کرد: بارگذاری پیش بینی شده برای تهران براساس افق طرح جامع تا سال ١۴٠۶ ، در بخش جمعیت ٩.١ میلیون نفر و ١٠.۶ میلیون نفر در ظرفیت دیده شده است که جمعیت ٩.١ میلیون نفر در تهران پـُر شده و ظرفیت هم تقریبا تکمیل شده است.

کاظمیان به اشاره به ساخت و ساز در منطقه ٢٢ علیرغم تکمیل شدن ظرفیت و جمعیت تهران گفت: براساس طرح تفصیلی در منطقه٢٢ ظرفیتی در نظر گرفته شده و قاعده این است که براساس همان ظرفیت مصوب، بارگذاری انجام شود. البته این ظرفیت امکان جابه‌جایی را دارد که در این صورت ممکن است در جایی جمعیت کمتر و در منطقه‌ای جایی بیشتر شود. همچنین برای مناطقی که اجازه ساخت دارد، از آن ظرفیت استفاده می‌کنیم اما سیاست کلیدی تمام دولت و شخص آقای رییس جمهور جلوگیری از بارگذاری خارج از ظرفیت‌ها در منطقه تهران است.

وی درباره انتقال جمعیت به شهرهای اقماری تهران افزود: ظرفیت برخی از شهرهای اقماری هنوز تکمیل نشده و امکان بارگذاری جمعیت در این شهرها وجود دارد. طرح جامع شهر جدید پردیس اخیرا مصوب شده با ملاحظه منابع آبی و ظرفیت آبی و پروانه‌های صادر شده این ظرفیت را تعریف کرده‌ایم.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره مشکل آب در پرند و پردیس اظهار داشت: در طرح جامع و تفصیلی شهرهای پرند و پردیس امکان بارگذاری وجود دارد البته مشکل آب در کشورمان جدی است. در حوزه مشکل آب وزارت نیرو اقداماتی انجام داده و باید شیوه‌های مختلف مدیریت مصرف آب به اجرا برسد تا از همین منابع آبی موجود استفاده بهینه داشته باشیم.

