نصب ۵ هزار دستگاه آسانسور غیراستاندارد در مسکن مهر

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، یکی از دلایل و عوامل در تاخیر در تحویل مساکن مهر، نبود تجهیزات آسانسوری بود و این نگرانی وجود دارد که یکی از مشکلات پروژه نهضت ملی مسکن هم تامین تجهیزاتی مانند آسانسور باشد، در حالی که در آن دوره علت تاخیر در نصب تجهیزات، نبود تجهیزات آسانسور در بازار از سوی پیمانکاران مطرح می‌شد اما امروز این ادعا تکذیب شد. عباس ابریشیمی، رییس اتحادیه آسانسور در نشست خبری با بیان اینکه برای پروژه مسکن مهر سفارشی برای تامین آسانسور نبوده و هیچ گاه بازار با مشکل تامین آسانسور مواجه نبوده، اظهار داشت: در حال حاضر هم مشکلی برای تامین آسانسورهای پروژ‌ه‌های نهضت ملی مسکن نداریم. در حال حاضر هم به دلیل رکود بازار مسکن، با 50 درصد ظرفیت موجود، نسبت به تامین تجهیزات و ساخت آسانسور اقدام می‌کنیم.

وی ادامه داد: در خرید آسانسورهای مسکن مهر مناقصه‌ای برگزار نشد و پس از خرید اطلاع پیدا کردیم که تعدادی آسانسور برای این پروژه خریداری شده است. مشخصات فنی آسانسورهای تهیه شده نشان می‌دهد که کاملا به طور انحصاری از یک شرکت خاص خریداری شده و مشخص است که این شرکت ارتباطات خاصی داشته است.

ابریشمی تاکید کرد: همانطئر که گفته شد، برای خریداری 5 هزار دستگاه هیچ مناقصه‌ای برگزار نشد و این میزان آسانسور در بازه زمانی پایان سال 1402 تا 6 ماهه 1403 خریداری شده است. این تعداد آسانسور بدون نصب بوده و قرارداد نصب منعقد نشده است. متاسفانه طبق مشخصات موجود؛ این آسانسورها در شرایط ناترازی انرژی کشور با تجهیزات منسوخ شده و با مصرف بالای انرژی خریداری شده و برخلاف مبحث 19 مقررات ساختمان بوه است.

وی تاکید کرد: آسانسورهای نصب و راه‌اندازی شده مسکن مهر پردیس به مرحله‌ای رسیده که باید تعویض شوند.

ابریشمی گفت: با توجه به بیشترین نرخ تخلفات ثبت شده در استان‌های کشور و مطابق آمار کمیسیون رسیدگی به شکایت، شناسنامه آسانسور راه‌اندازی خواهد شد تا افراد نتوانند قطعات ایرانی را با پلاک وارداتی جایگزین کرده و به مردم بفروشند.

