به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، این دبیرستان شش‌کلاسه با حضور اعضای ستاد خیرین مدرسه‌ساز بانک صادرات ایران، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان آذربایجان غربی، امام‌جمعه خوی و جمعی از مسولین محلی، عزت‌الله علی‌وردی پدر شهید مدافع امنیت آرمان علی‌وردی، دانش‌آموزان، والدین و مردم این شهرستان افتتاح شد.

در آیین افتتاح این پروژه، پیام محسن سیفی مدیرعامل بانک صادرات ایران توسط حمدالله عظیمی ماسوله دبیر ستاد خیرین مدرسه‌ساز بانک قرائت شد. وی در این پیام، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به دانش‌آموزان، اولیا و فرهنگیان، بر ضرورت حمایت از توسعه و ارتقای سرانه آموزشی کشور در شرایط کنونی تأکید کرد.

در بخشی از پیام مدیرعامل بانک صادرات ایران آمده است:

«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

توجه به توسعه و ارتقای استانداردهای تعلیم و تربیت، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های نظام آموزشی کشور است. در شرایط فعلی، ضروری است از ظرفیت خیرین، سازمان‌های مردم‌نهاد و همچنین شرکت‌ها و نهادهای عمومی برای یاری رساندن به وزارت آموزش‌وپرورش در مسیر افزایش استاندارد سرانه واحدهای آموزشی بهره گرفته شود.

ستاد خیرین مدرسه‌ساز بانک صادرات ایران با بیش از سه دهه سابقه فعالیت و احداث بیش از ۵۰ مدرسه در مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور، امروز به‌عنوان بازوی توانای بانک در عمل به مسئولیت اجتماعی، نقشی ارزشمند در خدمت به دانش‌آموزان ایفا می‌کند.

به یمن افتتاح این پروژه که با همت خیرین بانک صادرات ایران و تلاش ستاد خیرین مدرسه‌ساز این بانک تحقق یافته است، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به دانش‌آموزان شهرستان خوی، بهره‌برداری از این مدرسه را به همه فرهنگیان، مدیران، آموزگاران و مسئولان محلی تبریک گفته و از همراهی و حمایت آنان صمیمانه قدردانی می‌کنم».

دبیرستان «شهید آرمان علی‌وردی» به‌عنوان پنجاهمین مدرسه احداث‌شده با مشارکت خیرین مدرسه‌ساز بانک صادرات ایران، در زمینی به مساحت ۱۱۰۰ مترمربع و با زیربنای ۶۰۰ مترمربع ساخته شده است.

شایان ذکر است، دو پروژه آموزشی دیگر در شهرستان‌های زابل و بهارستان نیز به‌عنوان پنجاه‌ویکمین و پنجاه‌ودومین مدارس احداثی با مشارکت ستاد خیرین بانک صادرات ایران در دست ساخت قرار دارد.

انتهای پیام/