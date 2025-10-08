تمام محصولات سایپا به سامانه یادآور کمربند ایمنی مجهز شدند
با تأیید بازرسان سازمان ملی استاندارد، محصولات گروه خودروسازی سایپا به سامانه یادآور کمربند ایمنی برای صندلیهای جلو (SBR) تجهیز شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی اجرای الزامات جدید سازمان ملی استاندارد، گروه خودروسازی سایپا موفق شد پیش از پایان مهلت تعیینشده، تمامی محصولات خود را به سامانه یادآور کمربند ایمنی برای صندلیهای جلو (SBR) تجهیز کند.
بر اساس مصوبه سازمان ملی استاندارد که تا پایان شهریور ماه لازمالاجرا بود، تولید خودروهایی که فاقد سامانه یادآور کمربند ایمنی باشند، میبایست تا بعد از شهریورماه متوقف شود. در همین راستا، بازرسان سازمان ملی استاندارد در تاریخ اول مهرماه ۱۴۰۴ پس از انجام بررسیها، تجهیز کامل محصولات سایپا به این سامانه را تأیید کردند.
این امر، گامی مهم در مسیر ارتقای ایمنی محصولات داخلی و همسویی صنعت خودرو کشور با الزامات جدید جهانی به شمار میرود.
معرفی فناوری SBR
در دهه ۱۹۹۰ میلادی، پس از افزایش آمار تصادفات و جراحات ناشی از نبستن کمربند ایمنی، صنعت خودروسازی جهان به سمت طراحی سامانهای هوشمند برای یادآوری بستن کمربند حرکت کرد. حاصل این تلاش، سیستم یادآور کمربند ایمنی SBR (Seat Belt Reminder) بود؛ سامانهای که با استفاده از ترکیب هوش الکترونیکی و هشدارهای بصری و شنیداری، ایمنی سرنشینان را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.
در نسلهای جدید این فناوری، از حسگرهای وزن در صندلیهای جلو و سنسورهای قفل کمربند استفاده میشود. این حسگرها حضور سرنشین را تشخیص داده و بررسی میکنند آیا کمربند ایمنی بسته شده است یا خیر. در صورت باز بودن کمربند، سامانه با ارسال پیامهای صوتی (مانند صدای هشدار) و تصویری (روشن شدن نماد کمربند روی صفحه کیلومتر یا نمایشگر مرکزی)، راننده و سرنشینان را آگاه میسازد.