علیرضا محب‌علی، رئیس کانون نهادهای تأیید صلاحیت‌شده ایران، در گفت‌وگو با ایلنا گفت: «کانون نهادهای تأیید صلاحیت‌شده ایران که با مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده، گسترده‌ترین و تخصصی‌ترین تشکل کشور در حوزه کیفیت، ارزیابی انطباق و تأیید صلاحیت است. این کانون به‌عنوان نهاد صنفیِ کارفرمایی، مجموعه‌ای از نهادهای بازرسی، آزمون، گواهی‌کننده و سایر نهادهای مرتبط را در بر می‌گیرد که نقش مستقیم در صیانت از کیفیت محصولات و خدمات کشور دارند.»

کیفیت، محور فعالیت کانون

وی با تأکید بر اینکه «کیفیت» محور اصلی فعالیت‌های کانون است، افزود: «موضوعات مرتبط با کیفیت کالا و خدمات، ارزیابی انطباق، رسوب کالا در گمرکات، ایمنی محصولات و حتی حوزه‌های حساس مانند خودرو، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی، همگی به نحوی با نهادهای عضو این کانون در ارتباط هستند. از همین رو، کانون به‌مثابه حلقه ارتباطی میان دستگاه‌های دولتی، نهادهای تخصصی و بخش خصوصی عمل می‌کند.»

محب‌علی با اشاره به فعالیت «دیده‌بان کیفیت ایران» در درون کانون گفت: این ساختار با هدف رصد مستمر وضعیت کیفیت در کشور ایجاد شده و مأموریت دارد تا با جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها، فرصت‌های بهبود و نیازهای ارتقای کیفیت را شناسایی و برای تصمیم‌سازی بهتر به نهادهای ذی‌ربط ارائه کند. این اقدام می‌تواند با هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، به ارتقای انطباق محصولات و خدمات با استانداردهای ملی و بین‌المللی و در نهایت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بینجامد.

همگرایی ملی پس از عضویت بین‌المللی

رئیس کانون یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران سال گذشته پس از ۲۶ سال، موفق به عضویت در اتحادیه بین‌المللی اعتباربخشی آزمایشگاه‌ها (ILAC) شد. تأسیس این کانون نیز در تداوم همان مسیر بین‌المللی، با هدف هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دولت و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره جهانی اعتماد و کیفیت انجام شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۸ کمیته تخصصی در کانون شکل گرفته‌اند که موضوعات مختلف از جمله آزمایشگاه‌ها، بازرسی، نهادهای گواهی‌کننده آموزش و حوزه‌های متنوعی از جمله مواد غذایی، خودرو و حوزه‌های آرایشی و بهداشتی را پوشش می‌دهند.

نهادسازی در زنجیره اعتماد

محب‌علی با ذکر مثالی درباره منابع آب خانگی گفت: برخی از منابع پلاستیکی آب، به‌دلیل مهاجرت مواد شیمیایی و آلودگی میکروبی، موجب افت کیفیت آب می‌شوند؛ در حالی‌که این مشکل با ارجاع به یک آزمایشگاه یا شرکت بازرسی دارای تأیید صلاحیت، به‌راحتی قابل پیشگیری است. این همان نقشی است که کانون می‌کوشد در کشور نهادینه کند؛ یعنی پیوند میان تخصص، استاندارد و سلامت عمومی.

او در پایان تأکید کرد: کانون نهادهای تأیید صلاحیت‌شده ایران بر پایه قوانین بالادستی از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، شکل گرفته است تا با رویکردی ملی و توسعه‌گرا، مسیر اعتمادسازی، تسهیل تجارت، افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌های نظارت دولتی را هموار کند. این کانون می‌کوشد تا در کنار مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران، با اتکا به ظرفیت عظیم بخش خصوصی و نهادهای تخصصی، نام ایران را در زنجیره جهانی کیفیت و اعتماد درخشان‌تر از همیشه کند.

